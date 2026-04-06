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Dos palistas por las aguas del Miño en Ourense.
Dos palistas por las aguas del Miño en Ourense. | Óscar Pinal

Galería | La Copa de España de Aguas Bravas recorre Ourense

CITA NACIONAL

El río Miño a su paso por la ciudad y Oira fue el escenario de la celebración de una edición más de la Copa de España de Aguas Bravas. Palistas de toda España acudieron a competir en este magnoevento

Palistas de toda España acudieron a Ourense para disputar la 2ª Copa de España de Aguas Bravas. El escenario fue el Miño a su paso por Oira permitiendo a los deportistas descender por las aguas y pasar por la ciudad.

La representación local no faltó a la cita donde durante dos días de competición se pudieron ver grandes descensos. Esta competición confirma a Ourense como uno de los destinos para llevar a cabo competiciones naúticas de nivel nacional e internacional.

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1/22 Durante la Copa de España de Aguas Bravas se vivieron momentos de mucha igualdad entre competidores. | Óscar Pinal
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2/22 La palista concentrada en su recorrido. | Óscar Pinal
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3/22 El deportista mantiene la cadencia de paladas para recorrer el Miño durante la Copa de España de Aguas Bravas. | Óscar Pinal
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4/22 Los participantes esperan sobre sus embarcaciones el comienzo de su serie. | Óscar Pinal
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5/22 El joven palista se acerca a la orilla para tomar aire entre regatas. | Óscar Pinal
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6/22 Los jueces fueron parte fundamental de la cita celebrada en Ourense. | Óscar Pinal
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7/22 Se encuentran sobre el agua dos palistas. | Óscar Pinal
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8/22 Momento de compartir sensaciones con el rival sobre el descenso en el Miño. | Óscar Pinal
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9/22 El palista ingresa al agua para continuar navegando en el Miño. | Óscar Pinal
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10/22 La palista concentrada en las indicaciones que recibe desde la orilla. | Óscar Pinal
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11/22 Momento en el que uno de los palistas pasa por uno de los puestos de control de la prueba. | Óscar Pinal
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12/22 El público ourensano no se quiso perder la Copa de España de Aguas Bravas. | Óscar Pinal
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13/22 Dos competidores se preparan para participar en esta cita. | Óscar Pinal
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14/22 El palista carga su embarcación para introducirla al Miño. | Óscar Pinal
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15/22 Mientras unos finalizan su participación en la Copa de España de Aguas Bravas, otros comienzan a competir. | Óscar Pinal
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16/22 La palista concentrada para completar el recorrido y no perder el ritmo de descenso. | Óscar Pinal
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17/22 Uno de los puentes sobre el río Miño fue testigo de la Copa de España de Aguas Bravas. | Óscar Pinal
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18/22 Observa el recorrido para colocar sin dañar su embarcación en el agua. | Óscar Pinal
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19/22 Apoyado por un compañero comienza a recorrer el Miño durante la Copa de España de Aguas Bravas. | Óscar Pinal
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20/22 Segundos antes de competir en la Copa de España de Aguas Bravas. | Óscar Pinal
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21/22 Recorre concentrado las aguas del Miño durante la competición. | Óscar Pinal
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22/22 Las embarcaciones sobre el césped tras una larga jornada. | Óscar Pinal

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