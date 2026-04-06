Galería | La Copa de España de Aguas Bravas recorre Ourense

El río Miño a su paso por la ciudad y Oira fue el escenario de la celebración de una edición más de la Copa de España de Aguas Bravas. Palistas de toda España acudieron a competir en este magnoevento

Palistas de toda España acudieron a Ourense para disputar la 2ª Copa de España de Aguas Bravas. El escenario fue el Miño a su paso por Oira permitiendo a los deportistas descender por las aguas y pasar por la ciudad.

La representación local no faltó a la cita donde durante dos días de competición se pudieron ver grandes descensos. Esta competición confirma a Ourense como uno de los destinos para llevar a cabo competiciones naúticas de nivel nacional e internacional.