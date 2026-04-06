Galería | La Copa de España de Aguas Bravas recorre Ourense
CITA NACIONAL
El río Miño a su paso por la ciudad y Oira fue el escenario de la celebración de una edición más de la Copa de España de Aguas Bravas. Palistas de toda España acudieron a competir en este magnoevento
Palistas de toda España acudieron a Ourense para disputar la 2ª Copa de España de Aguas Bravas. El escenario fue el Miño a su paso por Oira permitiendo a los deportistas descender por las aguas y pasar por la ciudad.
La representación local no faltó a la cita donde durante dos días de competición se pudieron ver grandes descensos. Esta competición confirma a Ourense como uno de los destinos para llevar a cabo competiciones naúticas de nivel nacional e internacional.
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Durante la Copa de España de Aguas Bravas se vivieron momentos de mucha igualdad entre competidores.
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La palista concentrada en su recorrido.
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El deportista mantiene la cadencia de paladas para recorrer el Miño durante la Copa de España de Aguas Bravas.
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Los participantes esperan sobre sus embarcaciones el comienzo de su serie.
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El joven palista se acerca a la orilla para tomar aire entre regatas.
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Los jueces fueron parte fundamental de la cita celebrada en Ourense.
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Se encuentran sobre el agua dos palistas.
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Momento de compartir sensaciones con el rival sobre el descenso en el Miño.
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El palista ingresa al agua para continuar navegando en el Miño.
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La palista concentrada en las indicaciones que recibe desde la orilla.
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Momento en el que uno de los palistas pasa por uno de los puestos de control de la prueba.
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Óscar Pinal
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El público ourensano no se quiso perder la Copa de España de Aguas Bravas.
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Dos competidores se preparan para participar en esta cita.
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El palista carga su embarcación para introducirla al Miño.
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Mientras unos finalizan su participación en la Copa de España de Aguas Bravas, otros comienzan a competir.
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La palista concentrada para completar el recorrido y no perder el ritmo de descenso.
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Uno de los puentes sobre el río Miño fue testigo de la Copa de España de Aguas Bravas.
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Observa el recorrido para colocar sin dañar su embarcación en el agua.
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Apoyado por un compañero comienza a recorrer el Miño durante la Copa de España de Aguas Bravas.
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Segundos antes de competir en la Copa de España de Aguas Bravas.
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Recorre concentrado las aguas del Miño durante la competición.
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Las embarcaciones sobre el césped tras una larga jornada.
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