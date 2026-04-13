Galería | +Deporte La Región impulsa el pumptrack en Ourense de la mano de Maese Riders

Junto a Maese Riders y + Deporte La Región se llevó a cabo una jornada más de actividad deportiva en Ourense. Esta vez el deporte elegido fue el pumptrack que llenó de BMX el circuito del Parque das Letras

Decenas de participantes se dieron cita en el Parque das Letras del barrio de O Couto para disfrutar de una nueva actividad +Deporte La Región. De la mano de Maese Riders se organizó una jornada en el circuito de pumptrack para fomentar este deporte.

Con sus bicicletas y cascos muchos ya veteranos en el deporte enseñaron sus trucos a los más noveles. Fue una gran jornada donde el deporte base de Ourense sigue creciendo a pasos agigantados sobre dos ruedas.