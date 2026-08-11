Galería | Una fiesta del piragüismo ourensano sobre el agua en Barbantes
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La regata de Cenlle ofreció emoción y ambiente en una cita de la Liga Provincial-Copa Diputación con los jóvenes al mando
Organizada por el club piragüismo Náutico Ribeiro y la Federación Gallega de piragüismo, con la colaboración de la Deputación de Ourense y el Concello de Cenlle, se celebró en el río Miño (a la altura de Barbantes) una regata correspondiente a la Liga Provincial-Copa Diputación, con los palistas jóvenes como protagonistas. Adelantada por la amenaza del calor, la competición tuvo un recorrido de 1.000 metros para pre-benjamines, benjamines y alevines, 2.000 para infantiles y 4.000 para los cadetes.
El cuadro de ganadores estuvo compuesto por los cadetes Martín Feijóo (Piragüismo Ourense) y Lena González (Fluvial Avión-Castrelo de Miño), mientras que Thiago Paz, Gabriel Chavez e Isabella Rodríguez, todos del Piragüismo Ourense, dominaron en infantiles A y B. Entre los benjamines, Guillermo Dacruz (Fluvial Allariz), Hannah Carvajal (Piragüismo Ourense), Juan Bocigas (S.C.D. Fontefría) y Carla Varela (Piragüismo Ourense) se llevaron el gato al agua, con Nicolás Carbajal (Piragüismo Ourense), Jara Paz (Piragüismo Ourense), Asier Mora (Fluvial Avión-Castrelo de Miño) y Ximena González (Náutico Ribeiro) vencieron en alevines. Por último, Marco Tomasello y María Sophie Carvajal, ambos del Piragüismo Ourense, fueron los mejores prebenjamines.
Por clubes, el triunfo fue para el Piragüismo Ourense, con el Náutico Ribeiro y el Fluvial Avión-Castrelo de Miño completando los puestos de podio y cerrando el cuadro de honor de una competición de altura.
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