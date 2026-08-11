Galería | Una fiesta del piragüismo ourensano sobre el agua en Barbantes

Sin tiempo que perder para tomar la delantera durante los primeros metros de una de las regatas celebras en Barbantes con motivo de esta regata de Cenlle.

La regata de Cenlle ofreció emoción y ambiente en una cita de la Liga Provincial-Copa Diputación con los jóvenes al mando

Organizada por el club piragüismo Náutico Ribeiro y la Federación Gallega de piragüismo, con la colaboración de la Deputación de Ourense y el Concello de Cenlle, se celebró en el río Miño (a la altura de Barbantes) una regata correspondiente a la Liga Provincial-Copa Diputación, con los palistas jóvenes como protagonistas. Adelantada por la amenaza del calor, la competición tuvo un recorrido de 1.000 metros para pre-benjamines, benjamines y alevines, 2.000 para infantiles y 4.000 para los cadetes.

El cuadro de ganadores estuvo compuesto por los cadetes Martín Feijóo (Piragüismo Ourense) y Lena González (Fluvial Avión-Castrelo de Miño), mientras que Thiago Paz, Gabriel Chavez e Isabella Rodríguez, todos del Piragüismo Ourense, dominaron en infantiles A y B. Entre los benjamines, Guillermo Dacruz (Fluvial Allariz), Hannah Carvajal (Piragüismo Ourense), Juan Bocigas (S.C.D. Fontefría) y Carla Varela (Piragüismo Ourense) se llevaron el gato al agua, con Nicolás Carbajal (Piragüismo Ourense), Jara Paz (Piragüismo Ourense), Asier Mora (Fluvial Avión-Castrelo de Miño) y Ximena González (Náutico Ribeiro) vencieron en alevines. Por último, Marco Tomasello y María Sophie Carvajal, ambos del Piragüismo Ourense, fueron los mejores prebenjamines.

Por clubes, el triunfo fue para el Piragüismo Ourense, con el Náutico Ribeiro y el Fluvial Avión-Castrelo de Miño completando los puestos de podio y cerrando el cuadro de honor de una competición de altura.