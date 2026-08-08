Fin de semana completo para el piragüismo ourensano

Salida de una de las pruebas de las más jóvenes en la edición del año pasado de la Regata de Cenlle.

El piragüismo provincial afronta un fin de semana de competición muy completo. Entre los eventos que están en liza, hoy se disputa en aguas del río Miño a su paso por la comarca de O Ribeiro la Regata de Cenlle así como la edición número 88 del Descenso del Sella, en el que habrá una destacada presencia de palistas ourensanos, mientras que mañana tendrá lugar el Campeonato Gallego sprint veterano, en el pontevedrés Complexo Deportivo David Cal.

En la lámina del río Miño arranca este sábado a las 11:00 horas la tercera edición de la Regata Concello de Cenlle, prueba puntuable para la Liga Provincial y para la Copa Diputación 2026. Esta competición da protagonismo a las categorías de base. Así, las y los palistas prebenjamines, benjamines y alevines deben afrontar un recorrido de 1.000 metros. Las dos categorías infantiles, “A” y “B”, tienen por delante 2.000metros. Para los cadetes, la distancia reservada es de 4.000 metros. Esta competición provincial de base marcha rumbo a su ecuador de esta edición.

Rumbo al Sella

Una de las pruebas con más solera del piragüismo nacional es el Descenso del Sella, no en vano hoy disfruta de su edición 88. Lo hace con una destacada presencia de 34 palistas gallegos, que competirán con la elástica autonómica. En representación del piragüismo provincial no faltarán nombres destacados como Raúl Prada, Jesús Rodríguez León, Fernando García Viso, Marta Paradelo o Paula Paradelo, entre otros.

Campeonato Gallego

Otra de las citas destacadas del fin de semana se disputará este domingo. Se trata del Campeonato Gallego de Verano Sprint para las categorías de veteranos, en las que el deporte ourensano siempre tiene presencia. Se disputa en el Complexo Deportivo David Cal, en Pontevedra. Además, la localidad leonesa de Sabero acoge el Campeonato de España de comunidades, en la modalidad de slalom.