Galería | La Games Series Ourense 2026, una jornada llena de obstáculos y competición

Más de 300 personas acudieron a la pista de atletismo Josefina Salgado para disputar la segunda parada de las Games Series. Un circuito de carreras de obstáculos que se celebra en todo Galicia

La carreras de obstáculos regresan a Ourense. Con la llegada del buen tiempo cada vez es más frecuente ver actividades y competiciones deportivas al aire libre. Una de las modalidades que más brilla son las carreras de obstáculos.

Una de las primera en disputarse en la provincia este 2026 fue la Games Series. Esta cita fue la segunda parada de este circuíto pruebas que combina fuerza, resistencia y velocidad y que se se lleva a cabo por toda Galicia.

Más de 300 personas se inscribieron para la cita que se llevó a cabo en la pista de atletismo Josefina Salgado para disfrutar de una gran jornada.