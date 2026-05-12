Galería | El hockey sala ourensano infantil brilla en casa

El CH Albor se clasificó para la fase final del Campeonato de España de hockey sala infantil masculino tras firmar un gran fin de semana con tres victorias y un empate para terminar primeros de su grupo y viajar a Cádiz.

Os Remedios vibró con la clasificación del CH Albor para la fase final del Campeonato de España de hockey sala infantil. El equipo ourensano logró la clasificación tras dominar el sector nacional celebrado en Ourense.

Con las victorias ante Codema, Hocquet y R.C.Jolaseta y el empate con el Sardinero, los infantiles masculinas viajan a finales de mes a San Fernando para medirse con los mejores a nivel nacional, poniendo en alto el hockey sala ourensano.