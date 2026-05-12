Galería | El hockey sala ourensano infantil brilla en casa

NACIONAL SUB-18
Dos oros nacionales para el atletismo ourensano
MÁS DEPORTE
Os Remedios vibró con la clasificación del CH Albor para la fase final del Campeonato de España de hockey sala infantil. El equipo ourensano logró la clasificación tras dominar el sector nacional celebrado en Ourense.
Con las victorias ante Codema, Hocquet y R.C.Jolaseta y el empate con el Sardinero, los infantiles masculinas viajan a finales de mes a San Fernando para medirse con los mejores a nivel nacional, poniendo en alto el hockey sala ourensano.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
NACIONAL SUB-18
Dos oros nacionales para el atletismo ourensano
MÁS DEPORTE
Fiesta del ajedrez más joven en el Pazo
Lo último
Xornal Escolar
Ecología integral
Xornal Escolar
Galería | Maristas, subcampeones en la liga de drones
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 13 de mayo?