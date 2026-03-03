Galería | La juventud del atletismo al poder en Expourense

Las pruebas de velocidad pusieron su dosis de espectáculo durante la jornada del Autonómico sub-18 en la pista corta de Expourense.

Sin pausa. Así fue la actividad atlética en Expourense, gracias a dos Campeonatos Gallegos, el sub-18 y el sub-20. Talento juvenil en pista y un buen balance para los representantes provinciales.

En el cuadro sub-18, hay que celebrar los oros de Irma Veiguela en 800 metros, de Claudia Pérez de Juan en 3.000 metros, Rebeca Fernández en pértiga y de Aitana Capeáns en peso, todas ellas del Sanysec Ourense Atletismo. Además, sus compañeros Mario Lorenzo, plata en 3.000, y Hugo Novoa, bronce en peso, completaron el palmarés del club. Desde el CD La Purísima, plata en longitud para Santiago López de Letona, y por parte del Adas Cupa, bronce para Aarón Pérez en 60 metros y doblete de plata y bronce para Tania Peláez en 200 y 60 metros respectivamente.

En los sub-20, triunfos para Miguel Carbajales y Marta Quiroga en pértiga y para Susana Padrón en 3.000, todos del Ourense Atletismo, club que celebró también la plata y el bronce de Joel Esono en 200 y 60 metros, la plata de Raúl Gude en longitud, el bronce de Irene Serantes en 400 metros, la plata de Antía Calvo en longitud, el bronce de Ana Novoa en peso y el de Rocío Marín en 60 vallas, prueba en la que Noa Bobillo, de La Purísima, fue plata.