Ourense arma la mundial: llega el Campeonato del Mundo de Atletismo en Short Track Virtus Ourense 2026

Una competición sin fronteras, en varias acepciones de la expresión. Ourense se prepara para recibir el Campeonato del Mundo de Atletismo en Short Track Virtus Ourense 2026, un evento internacional de referencia para deportistas con discapacidad intelectual, que se desarrollará en la pista cubierta de atletismo de Expourense desde el 4 hasta el 9 de marzo. Esta cita, organizada por la Federación Española de Deportes con Discapacidad Intelectual (FEDDI) miembro del grupo Virtus en España, será un acontecimiento deportivo que, además de promocionar la inclusión a través del deporte, supondrá un impacto social, económico y territorial en la ciudad, situándola en el mapa global del atletismo.

La presentación oficial de la competición tuvo lugar sobre el terreno, con la presencia de los organizadores y autoridades que ponen su grano de arena para que salga adelante, como la Xunta de Galicia y la Diputación de Ourense. Precisamente Luis Menor, presidente provincial, destacó que el evento “non é só unha competición deportiva, senón unha declaración de principios”, apuntando que Ourense “xoga xa na primeira división do deporte adaptado internacional”.

La cita se celebrará del 4 al 9 de marzo y traerá a la ciudad a delegaciones de todo el mundo, que lucharán por las medallas en liza

Tras 26 años sin que España organizara un campeonato internacional de atletismo para personas con discapacidad intelectual, será Ourense quien asuma este reto, recibiendo delegaciones de todo el mundo en un evento que se desarrollará en una pista cubierta de categoría.

Inclusión

El Campeonato Virtus 2026 representa, además, “un compromiso real con la inclusión”. Los deportistas que participarán en esta cita ya demostraron su nivel competitivo en los Virtus Global Games, donde España alcanzó 47 medallas. Entre los referentes recientes figura la plata de David José Pineda en los Juegos de París 2024, ejemplo del potencial del atletismo adaptado español.

“En 2026, Ourense abrirá as súas portas ao mundo. Unha provincia pequena en dimensión, pero grande en ambición, capacidade e compromiso”, manifestó Luis Menor.

Una competición de altura que ya asoma por el horizonte. Y la ciudad se prepara para recibirla.