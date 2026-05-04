Galería | Los mejores del voley playa gallego se dan cita en Ourense

Una gran jornada de voley playa se vivió en el complejo deportivo de Oira con el Campeonato Gallego Absoluto

El Complejo Deportivo de Oira acogió el Campeonato Gallego de Voley Playa absoluto. Los mejores jugadores masculinos y femeninos vivieron grandes partidos en un fin de semana pasado por agua en algunos momentos.

Una jornada donde la representación del Voley Playa Ourense destacó e hizo de anfitrión de esta cita que estuvo llena de un gran nivel.