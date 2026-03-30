Galería | Ourense disfruta de una edición más de su carrera nocturna

La Carrera Nocturna de Ourense volvió a reunir a centenares de corredores en los alrededores del río Miño para disputar una de las carreras favoritas de la ciudad.

Ourense despidió el horario de invierno con una carrera popular más. Una de las favoritas de los corredores ourensanos. La carrera nocturna de Ourense volvió a reunir a centenares de corredores a las orillas del río Miño.

Esta cuenta con un recorrido de 15 kilómetros que pasa por la orilla del río Miño y termina en el Puente Romano. Destacar a Álvaro Gómez quien se llevó el triunfo en categoría masculina con un tiempo 50:32. En la rama femenina el triunfo fue para Miriam Sarmiento con un tiempo de 1:03:14.

En la distancia de 5 kilómetros destacaron Anxo Otero con un tiempo de 17:13 minutos y Marta Solla con 22:05.