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Comienza la carrera por el Puente Romano.
Comienza la carrera por el Puente Romano. | Martiño Pinal

Galería | Ourense disfruta de una edición más de su carrera nocturna

RECORRIENDO LA CIUDAD

La Carrera Nocturna de Ourense volvió a reunir a centenares de corredores en los alrededores del río Miño para disputar una de las carreras favoritas de la ciudad.

Ourense despidió el horario de invierno con una carrera popular más. Una de las favoritas de los corredores ourensanos. La carrera nocturna de Ourense volvió a reunir a centenares de corredores a las orillas del río Miño.

Esta cuenta con un recorrido de 15 kilómetros que pasa por la orilla del río Miño y termina en el Puente Romano. Destacar a Álvaro Gómez quien se llevó el triunfo en categoría masculina con un tiempo 50:32. En la rama femenina el triunfo fue para Miriam Sarmiento con un tiempo de 1:03:14.

En la distancia de 5 kilómetros destacaron Anxo Otero con un tiempo de 17:13 minutos y Marta Solla con 22:05.

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1/14 Noa y Sebastián, listos antes de la carrera. | Martiño Pinal
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2/14 Sonia, Toño, Toni y Rivo acompañados antes de la carrera posan ante la cámara. | Martiño Pinal
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3/14 Los representantes de Expotruck presentes en la carrera nocturna. | Martiño Pinal
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4/14 Paco Bao antes de comenzar la carrera. | Martiño Pinal
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5/14 Edu, Samu y Manu felices antes de la carera. | Martiño Pinal
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6/14 Marcos, Iria, Adrián y Albert. | Martiño Pinal
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7/14 Patri, Rua y Fran. | Martiño Pinal
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8/14 The MeiGo, Titi, Manuel, Conde y Meupi. | Martiño Pinal
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9/14 Un grupo de amigas y amigo preparados antes de la carrera. | Martiño Pinal
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10/14 Una foto antes de la carrera. | Martiño Pinal
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11/14 Se da el pistoletazo de salida a una edición más de la carrera nocturna. | Martiño Pinal
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12/14 Los participantes comienzan a recorrer el Puente Romano. | Martiño Pinal
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13/14 Sobre el empedrado del Puente Romano. | Martiño Pinal
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14/14 Samu concentrado en su ritmo de carrera. | Martiño Pinal

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