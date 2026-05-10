Galería | Ourense se llena de solidaridad y corredores para la III Carrera Ruta 091 de la Policía Nacional

Un año más se Ourense disfrutó con la III Carrera Solidaria "Ruta 0912 organizada por la Policía Nacional para recaudar fondos para causas benéficas. El recorrido de 5 kilómetros por las calles de Ourense dejó grandes imágenes

La III Carrera Solidaria "Ruta 091" llenó las calles de Ourense de centenares de corredores para y por una causa solidaria. Organizada por la Policía Nacional contó con dos carreras donde tanto mayores y pequeños disfrutaron. Más de mil personas participaron en este cita deportiva y solidaria.

Este año el corte de listón estuvo a cargo del subdelegado del Gobierno, Eladio Santos Martínez acompañado por el Comisario Jefe Provincial, Juan Cástor Vázquez Salgado, el Diputado Provincial de la Diputación de Ourense, Rosendo Luis Fernández Fernández, la Directora territorial de Presidencia, Xustiza e Deporte de la provincia de Ourense, Beatriz Fernández Fernández, el Concejal de Deportes del Concello de Ourense, Aníbal Pereira y la vocal de la asociación BICOS DE PAPEL Dª Beatriz González Martínez.

Saliendo desde la rotonda de la Policía Nacional se completó el recorrido de 5 kilómetros donde la lluvia se hizo presente en algunos momentos pero sin impedir que se viviera un evento lleno de velocidad. En categoría masculina el triunfo estuvo muy ajustado pero fue para Martín López con un tiempo de 15:42 por delante de Damián Araujo 15:42 y Esteban López 15:43.

La ourensana Maria Cedrón, miembro de la Policía Nacional, se llevó la victoria en la categoría femenina con un tiempo de 18:02 seguida de Alba Raso con 18:15 y Usúe Bernárdez 19:14.

Este año los beneficios de las inscripciones irán destinados a la fundación Bicos de Papel dedicada dar apoyo socioeconómico y sociopedagógico de niños y niñas ingresados en el área de oncología infantil del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, procedentes entre otros lugares del área sanitaria de Ourense, así como a sus familias.