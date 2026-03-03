Galería | Reinas y reyes de la raqueta y la pluma en un torneo amistoso

Foto de familia antes del comienzo de la jornada de bádminton que propuso +Deporte La Región, que estuvo supervisada de forma sobresaliente por el Club Athlos.

El bádminton no deja de ganar protagonismo en el deporte provincial de la mano del Club Athlos. La presencia de sus equipos en las Ligas Nacionales así como los éxitos de sus deportistas a nivel individual en citas autonómicas, nacionales e incluso internacionales, suponen el mejor escaparate para que el deporte de la raqueta y la pluma se convierta en uno de los referentes en la provincia.

Por ello, este suplemento se animó a convocar una nueva edición del Trofeo +Deporte La Región. Tuvo su cierto carácter competitivo, por supuesto, pero por encima de todo se trataba de realizar una jornada de convivencia en las categorías absoluta, sénior y parabádminton, ya que no todo va a ser actividad de base.

Se disputó en el formato de dobles mixtos, sin diferenciar categorías. Estuvieron disponibles siete pistas de juego, por eso se formaron grupos de seis parejas a un solo set de 15 puntos, para dar dinamismo a una jornada que se extendió durante dos horas.

La perfecta organización del Athlos y la sensacional disposición de las y los participantes, alrededor de medio centenar, permitieron que en esos 120 minutos todas las parejas disputaran un partido con casi la totalidad de las parejas.

La Región y +Deporte, convocante del evento, regaló una camiseta a cada uno de los inscritos. Ahora ya solo falta ponerse a pensar en la siguiente cita, que a buen seguro no tardará en llegar.