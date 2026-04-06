Galería | El Torneo Internacional Ourense A Provincia Termal de gimnasia celebra una edición más, en imágenes

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La cara oculta de la Luna
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XIV EDICIÓN

Más de 1.500 gimnastas se dieron cita durante cuatro días en el Pazo para confirmar que el Torneo Ourense A Provincia Termal, es ya uno de los eventos clásicos del calendario deportivo en la provincia.

Cuatro días con la mejor rítmica autonómica, nacional e internacional en el Pazo. El recinto ourensano volvió a disfrutar, y ya van 14 ediciones, con un torneo que se ha convertido en referencia en el calendario, el “Ourense A Provincia Termal”, un macroevento que organiza el Club Marusia de la mano de Pili Cobelas y que reunió desde el Jueves Santo a más de 1.500 gimnastas llegadas desde Italia, Filipinas, Japón, Ucrania, Francia, Portugal y, por supuesto, buena parte de las comunidades españolas.

El domingo de resurrección, el Pazo vivió el colofón perfecto a un Internacional de nivel top. Turno para la competición de los conjuntos Copa Base con su segunda rotación en las categorías cadete y benjamín, conjuntos absolutos sénior, júnior, infantil y alevín así como los conjuntos de primera categoría. Todo esto antes de las finales del nivel más alto, el FIG en categoría mixta y sénior. Y el cierre, los conjuntos de la Copa Base.

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