Galería | Las traineras conquistan y brillan en Castrelo de Miño

La primera edición del Campeonato Gallego de Traineras de larga distancia llegó hasta Castrelo de Miño. Las categorías máster y absoluta fueron los primeros en navegar y competir por las aguas del parque náutico ourensano

Las aguas del Parque Náutico de Castrelo de Miño volvieron a vivir una jornada de competición. El pasado jueves 19 de marzo, día de San José, se disputó la primera edición del Campeonato Gallego de larga distancia de traineras.

Estas embarcaciones características del norte de España llegaron desde toda Galicia hasta Ourense. Fueron más de 15 equipos los que se dieron cita para esta jornada de competición. El buen tiempo acompañó y los participantes disfrutaron.

Las categorías máster y absolutas fueron las que participaron en esta primera edición dejando grandes momentos.