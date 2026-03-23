Galería | Las traineras conquistan y brillan en Castrelo de Miño
PRIMERA EDICIÓN
La primera edición del Campeonato Gallego de Traineras de larga distancia llegó hasta Castrelo de Miño. Las categorías máster y absoluta fueron los primeros en navegar y competir por las aguas del parque náutico ourensano
Las aguas del Parque Náutico de Castrelo de Miño volvieron a vivir una jornada de competición. El pasado jueves 19 de marzo, día de San José, se disputó la primera edición del Campeonato Gallego de larga distancia de traineras.
Estas embarcaciones características del norte de España llegaron desde toda Galicia hasta Ourense. Fueron más de 15 equipos los que se dieron cita para esta jornada de competición. El buen tiempo acompañó y los participantes disfrutaron.
Las categorías máster y absolutas fueron las que participaron en esta primera edición dejando grandes momentos.
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Minutos antes de iniciar la competición en Castrelo de Miño.
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El timonel da órdenes a sus compañeros durante la regata.
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Los máster brillaron en la primera edición del Campeonato Gallego de larga distancia.
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Gran demostración de coordinación la que se vivió durante el Campeonato Gallego de larga distancia de traineras.
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Atentos los remeros a las indicaciones de su timonel.
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Los máster reman con fuerza para recorrer las aguas de Castrelo de Miño.
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Se muestra muy enérgico el timonel durante la regata animando a sus compañeros.
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Desde el muelle el resto de participantes no perdió detalle.
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Ritmo y cadencia constante para completar cuanto antes la regata.
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Los aficionados se acercan al muelle para animar a sus familiares.
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Un saludo a la cámara tras una exigente regata.
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La competición femenina fue muy intensa durante todo el campeonato.
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Las embarcaciones preparadas en la línea de salida para disputar su regata.
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La hidratación fue un factor importante para combatir el buen tiempo y calor durante la competición.
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Reman coordinadas las remeras para lograr el objetivo.
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Embarcaciones de toda Galicia estuvieron presentes en el Parque Náutico de Castrelo de Miño.
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No para de remar mientras controlan a sus rivales en plena regata.
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Los remeros se recuperan tras la regata.
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Todas atentas a las indicaciones del entrenador.
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Plano general de la primera edición del Campeonato Gallego de larga distancia de traineras.
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Llegan al muelle tras competir.
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Momento de desembarcar y cargar los remos para descansar.
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