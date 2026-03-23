Dos embarcaciones muy igualadas en plena regata.
Dos embarcaciones muy igualadas en plena regata. | Martiño Pinal

Galería | Las traineras conquistan y brillan en Castrelo de Miño

PRIMERA EDICIÓN

La primera edición del Campeonato Gallego de Traineras de larga distancia llegó hasta Castrelo de Miño. Las categorías máster y absoluta fueron los primeros en navegar y competir por las aguas del parque náutico ourensano

Las aguas del Parque Náutico de Castrelo de Miño volvieron a vivir una jornada de competición. El pasado jueves 19 de marzo, día de San José, se disputó la primera edición del Campeonato Gallego de larga distancia de traineras.

Estas embarcaciones características del norte de España llegaron desde toda Galicia hasta Ourense. Fueron más de 15 equipos los que se dieron cita para esta jornada de competición. El buen tiempo acompañó y los participantes disfrutaron.

Las categorías máster y absolutas fueron las que participaron en esta primera edición dejando grandes momentos.

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1/22 Minutos antes de iniciar la competición en Castrelo de Miño. | Martiño Pinal
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2/22 El timonel da órdenes a sus compañeros durante la regata. | Martiño Pinal
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3/22 Los máster brillaron en la primera edición del Campeonato Gallego de larga distancia. | Martiño Pinal
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4/22 Gran demostración de coordinación la que se vivió durante el Campeonato Gallego de larga distancia de traineras. | Martiño Pinal
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5/22 Atentos los remeros a las indicaciones de su timonel. | Martiño Pinal
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6/22 Los máster reman con fuerza para recorrer las aguas de Castrelo de Miño. | Martiño Pinal
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7/22 Se muestra muy enérgico el timonel durante la regata animando a sus compañeros. | Martiño Pinal
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8/22 Desde el muelle el resto de participantes no perdió detalle. | Martiño Pinal
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9/22 Ritmo y cadencia constante para completar cuanto antes la regata. | Martiño Pinal
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10/22 Los aficionados se acercan al muelle para animar a sus familiares. | Martiño Pinal
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11/22 Un saludo a la cámara tras una exigente regata. | Martiño Pinal
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12/22 La competición femenina fue muy intensa durante todo el campeonato. | Martiño Pinal
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13/22 Las embarcaciones preparadas en la línea de salida para disputar su regata. | Martiño Pinal
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14/22 La hidratación fue un factor importante para combatir el buen tiempo y calor durante la competición. | Martiño Pinal
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15/22 Reman coordinadas las remeras para lograr el objetivo. | Martiño Pinal
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16/22 Embarcaciones de toda Galicia estuvieron presentes en el Parque Náutico de Castrelo de Miño. | Martiño Pinal
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17/22 No para de remar mientras controlan a sus rivales en plena regata. | Martiño Pinal
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18/22 Los remeros se recuperan tras la regata. | Martiño Pinal
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19/22 Todas atentas a las indicaciones del entrenador. | Martiño Pinal
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20/22 Plano general de la primera edición del Campeonato Gallego de larga distancia de traineras. | Martiño Pinal
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21/22 Llegan al muelle tras competir. | Martiño Pinal
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22/22 Momento de desembarcar y cargar los remos para descansar. | Martiño Pinal

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