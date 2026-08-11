Galería | Los veranos en Ourense también son para correr
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Baños de Molgas celebró la XVII Carreira Popular do San Salvador con diversión tanto para mayores como para pequeños
Correr en agosto es un plan que nunca falla en Baños de Molgas. La Carreira Popular do San Salvador vivió su edición 17 y lo hizo con pruebas dirigidas a mayores y pequeños, que disfrutaron de una jornada de atletismo y convivencia, coronada por la ceremonia de entrega de trofeos a los más destacados.
En la prueba absoluta, sobre siete kilómetros de recorrido, Albino Fernández (Atletismo Arenteiro) se llevó el triunfo tras marcar un tiempo de 23:31. Alejandro Montero (SD Compostela) finalizó segundo con 24:01, mientras que Fabián Vidal fue tercero gracias a su 24:18.
En el cuadro femenino, Paula Orbán (Corrida das Cabras) consiguió la victoria al parar el crono en 36:06. Estuvo escoltada en los puestos de honor por Cati González (Independiente), con 36:28, y por Virginia Pérez (Corredores do Miño), con un tiempo de 36:41.
Fueron los nombres propios de una carrera que no falla y que dejó, con distancias adaptadas, pruebas para las categorías de base. Todo entre un gran ambiente y un público que se volcó para animar a los atletas a lo largo del recorrido.
Clasificaciones
Absoluta masculina
1º. Albino Fernández (Atletismo Arenteiro) 23:31
2º. Alejandro Montero (SD Compostela) 24:01
3º. Fabián Vidal (Atletismo Arenteiro) 24:18
Absoluta femenina
1ª. Paula Orbán (Corrida das Cabras) 36:06
2ª. Cati González (Independiente) 36:28
3ª. Virginia Pérez (Corredores do Miño) 36:41
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