Galería | Así se vivió el intenso duelo entre el Estrela Cortega y Segosala (5-2)

Galería | Así se vivió el intenso duelo entre el Estrela Cortega y Segosala
FÚTBOL SALA FEMENINO

El conjunto ourensano realizó un gran partido que le permite distanciarse de un rival por el liderato y demostrar su superioridad sobre el campo con el definitivo 5-2

El Grupo 1 de Segunda División disfrutó del duelo por todo lo alto entre el líder Estrela Cortegada y el Segosala, tercero, que terminó con la victoria de las de O Ribeiro por 5-2 en un trabajado duelo que le sirve para alejar a otro rival en la lucha por la primera posición, pues ya aventaja a las castellanas en siete puntos.

La segunda mitad fue de dominio local y el Estrela se puso con un cómodo 5-1 con los tantos de Rafa, Jeni Souza y un doblete de la goleadora Sara Santos. El Segosala hizo el 5-2 final en el último minuto. A falta de una debacle improbable, parece que la lucha por el primer puesto al final de la liga regular será cosa de dos, el líder Estrela Cortegada y el Rodiles.

