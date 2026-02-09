FÚTBOL SALA FEMENINO
Galería | Así se vivió el intenso duelo entre el Estrela Cortega y Segosala (5-2)
FÚTBOL SALA FEMENINO
El Grupo 1 de Segunda División disfrutó del duelo por todo lo alto entre el líder Estrela Cortegada y el Segosala, tercero, que terminó con la victoria de las de O Ribeiro por 5-2 en un trabajado duelo que le sirve para alejar a otro rival en la lucha por la primera posición, pues ya aventaja a las castellanas en siete puntos.
La segunda mitad fue de dominio local y el Estrela se puso con un cómodo 5-1 con los tantos de Rafa, Jeni Souza y un doblete de la goleadora Sara Santos. El Segosala hizo el 5-2 final en el último minuto. A falta de una debacle improbable, parece que la lucha por el primer puesto al final de la liga regular será cosa de dos, el líder Estrela Cortegada y el Rodiles.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
FÚTBOL SALA FEMENINO
Galería | Así se vivió el intenso duelo entre el Estrela Cortega y Segosala (5-2)
FIN DE SEMANA DE COMPETICIÓN
Galería | Los máster del atletismo gallego disfrutan en Expourense con la Copa
PROGRAMA XOGADE
Fiesta en Miraflores con los cuartos Xogos Intercentros
Lo último
MEDIA Y LARGA DISTANCIA
Desconvocada la huelga de tren tras el acuerdo entre sindicatos y Transportes
COMBUSTIBLE
Cuba se queda sin gasolina para sus aviones
3.000 EUROS PARA PROPIETARIOS
La Xunta abre el Bono Emancípate para jóvenes entre 18 y 35 años: hasta 1.500 euros para el alquiler