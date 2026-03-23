Galería | Así se vivió la primera prueba de la Liga Asesou de Escalada, en imágenes

Se disputó la primera de las tres pruebas de la Liga de Escalada Asesou. Desde los pequeños hasta la categoría absoluta participaron durante toda la jornada demostrando su destreza, fuerza y habilidad.

La Liga Asesou de escalada dio inicio a una temporada más. El pasado sábado se llevó a cabo la primera de tres jornadas de esta competición destinada a los socios del club. Todos desde los más jóvenes hasta la categoría absoluta sin olvidar a los noveles que se están iniciando en este deporte tuvieron su momento de competición.

La base tuvo que enfrentar a diez pasos donde su coordinación, técnica y capacidad de resolución fueron puestas a prueba Estos superaron sin problema cada uno de los desafíos propuestos demostrando que la base es sólida y viene pisando fuerte.

Los nóveles y absoluta tuvieron que enfrentar a cinco pasos llenos de técnica y estrategia. Nombre como Pablo Pascual, Irene Santas o Lucca Benigni brillaron en una gran jornada.