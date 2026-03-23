Galería | Así se vivió la primera prueba de la Liga Asesou de Escalada, en imágenes
UNO DE TRES
Se disputó la primera de las tres pruebas de la Liga de Escalada Asesou. Desde los pequeños hasta la categoría absoluta participaron durante toda la jornada demostrando su destreza, fuerza y habilidad.
La Liga Asesou de escalada dio inicio a una temporada más. El pasado sábado se llevó a cabo la primera de tres jornadas de esta competición destinada a los socios del club. Todos desde los más jóvenes hasta la categoría absoluta sin olvidar a los noveles que se están iniciando en este deporte tuvieron su momento de competición.
La base tuvo que enfrentar a diez pasos donde su coordinación, técnica y capacidad de resolución fueron puestas a prueba Estos superaron sin problema cada uno de los desafíos propuestos demostrando que la base es sólida y viene pisando fuerte.
Los nóveles y absoluta tuvieron que enfrentar a cinco pasos llenos de técnica y estrategia. Nombre como Pablo Pascual, Irene Santas o Lucca Benigni brillaron en una gran jornada.
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Los participantes atentos y preparados para competir mientras su rival comienza su ascenso.
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Miguel Ángel
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Desde la organización se cuida y vela por la seguridad de todos los participantes de la Liga Asesou de escalada.
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Miguel Ángel
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Noa y Carolina, participantes en la categoría Medrando femenina.
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Miguel Ángel
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Carolina e Irene también participaron en la categoría Medrando femenina.
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Miguel Ángel
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Lucas, Marcos, Alejandro y Carlota protagonistas en la categoría Medrando.
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Miguel Ángel
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Tome, Gabriel y Pablo participaron en la categoría peque y Medrando masculina.
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Miguel Ángel
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La joven escaladora asciende por el rocódromo.
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Miguel Ángel
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Muy atenta al boulder para dar su siguiente paso en el ascenso.
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Miguel Ángel
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El joven escalador realiza un fuerte agarre de dedos para buscar colocar el pie.
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Miguel Ángel
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La escaladora pone la mirada en su siguiente objetivo durante el ascenso.
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Miguel Ángel
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La joven se mantiene colgada de las manos mientras continua subiendo por el rocódromo.
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Miguel Ángel
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Esta joven se prepara para tomar impulso hacia el siguiente agarre.
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Miguel Ángel
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Parte de la organización atento a una posible caída de la participante.
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Miguel Ángel
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Ambos escaladores llegan hasta la cima con cierta comodidad.
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Miguel Ángel
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Muy bien agarrada para continuar su ascenso durante esta primera jornada.
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Miguel Ángel