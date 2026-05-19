Gladiadores de bolsillo en Barbadás durante la Cavernícola Race Kids

Una vez que los mayores cumplieron con su parte una semana antes, en esta ocasión fueron los pequeños los que reclamaron su lugar. El Concello de Barbadás, a través del Servicio Municipal de Deportes, puso en marcha la primera edición de la Cavernícola Race Kids, una carrera de obstáculos destinada a los más pequeños de la familia. Sobre el terreno se juntaron alrededor de 200 niños y niñas de más de 4 años tomaron parte en una prueba deportiva de 1,5 kilómetros de distancia. A lo largo del recorrido, la chavalada tuvo que superar diferentes tipos de obstáculos, como hinchables, pruebas en agua y barro, porteos y suspensiones, repartidos en distintas tandas según su edad.

Y todos los que consiguieron el objetivo de llegar a la meta recibieron una braga y una medalla de “finisher” como regalos en agradecimiento a su esfuerzo y espíritu de superación, demostrado en una jornada de deporte, diversión y convivencia que se trata de una prueba que no quiere estar de paso y buscará ir sumando ediciones mejorando año tras año. El primer paso ya está dado.