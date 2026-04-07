Golpes de categoría desde Luíntra en el Torneo Ribeira Sacra de kickboxing

Los combates se disputaron ante la atenta mirada de jueces y árbitros, que no se perdieron detalle.

Con casi 200 combates en una jornada maratoniana de mañana y tarde, el Trofeo Ribeira Sacra de kickboxing cerró a lo grande su octava edición. Una cita que ya tiene un nombre propio y que convocó a deportistas de toda Galicia, Portugal, Valencia, Barcelona, Asturias o Castilla y León.

Entre los resultados más destacados para los púgiles locales, hay que destacar a los anfitriones Escuelas Deportivas de Nogueira de Ramuín, con Mauro Debasa venciendo en Lightcontact y Kicklight dos finales por KO técnico, mientras que Enzo, Gael y Xoán, en la competición sin contacto, fueron terceros en su categoría para cerrar las cinco medallas del club.

Hay que destacar el trabajo de la Escola Madokoan de O Carballiño, tercera en el medallero, con 10 oros, cinco platas y tres bronces con Lorena da Silva y Uxía Teixeira como líderes, mientras que el Kickboxing Club de Xinzo consiguió un oro, dos platas y otro bronce con Rafael Murua y Oleksandr Buinyi al frente de las operaciones.