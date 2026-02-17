Golpes de talento con los jóvenes de protagonistas

Una intensa mañana con el bádminton como denominador común. Fue la que vivieron los y las participantes de la competición de Entroido que se celebró dentro del programa Xogade. Una cita que reunió en el IES As Lagoas a decenas de competidores de base, en categorías benjamín, alevín, infantil y cadete, tanto en el cuadro masculino, femenino y mixto. Una prueba intensa, en la que se sucedieron los partidos para terminar por definir los cuadros de honor.

Dentro del grupo benjamín-alevín mixto, la victoria fue para Alén Álvarez, la segunda plaza para Martín Babarro, mientras que Martín Alonso fue tercero, todos ellos del Athlos-Lagoas. Entre las infantiles, la victoria fue para Leah Freira, que impuso su ley por delante de Tayri Fernández y de Daniela Fernandez, segunda y tercera respectivamente, todas ellas también del Athlos-Lagoas.

En el grupo cadete femenino, el primer puesto fue para Zoe Do Park (Athlos-Lagoas), seguida desde la segunda posición por Inés Mojón (Athlos-Otero), con Ánxela Tierro (Athlos-Lagoas) completando las posiciones de podio. Por último, entre los cadetes, dentro de una notable participación, sobresalió la actuación de Martiño Carballo (Athlos-Lagoas) para llevarse el triunfo, seguido por Héctor Salgado (Athlos-Lagoas), mientras que Sergio Rúa (Athlos-Otero) finalizó en la tercera plaza.

Ellos, ellas y sus compañeros fueron los protagonistas de una buena sesión de bádminton y convivencia.