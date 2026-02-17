El Gri Carballiño creyó hasta el final ante el Composala (2-2)

La plantilla y el equipo técnico del Gri Carballiño, el pasado viernes antes del encuentro que les midió al CD Composala en el polideportivo Paco Chao.

El Gri Carballiño no se baja del play off en la Tercera División de fútbol sala. El conjunto de Kike García se mantuvo con vida ante el líder Composala y creyó hasta el final para lograr el tanto del empate (2-2, Óscar Alcantarilla) a segundo y medio de sonar la bocina. Antes, el conjunto santiagués había llevado la delantera desde el minuto 6, aunque Édgar firmó en el 18 el empate con el que se llegó al descanso. En la segunda parte, más de lo mismo, con el Composala mandando en el juego y el marcador, llegando el 1-2 en el 26. A siete del final, el Gri arriesgó con el juego de cinco y no fue hasta el último instante cuando le dio resultado.

Llegaba el líder a O Carballiño para medirse a un Gri que se había dejado una semana antes en Marín, de forma inesperada, su racha. Nueve partidos sin perder (7 victorias y 2 empates) y la cosa en A Raña parecía marchar, pues ganaba 1-4 en el minuto 26, pero el tramo final de partiro fue un martirio hasta le derrota por 6-4.

“No es invencible, ni mucho menos, pero el Composala es un equipo con jugadores de categoría superior. Nos tocó sufrir en muchos momentos, porque nos tuvieron dominados, pero si algo tiene mi equipo es su entrega y ahí estuvo sobresaliente. Defendimos bien su estrategia y sus transiciones y eso nos permitió llegar vivos a esos ocho minutos finales, en los que echamos el resto. Ya lo habíamos intentado antes con portero adelantado, aunque no fue hasta la última jugada cuando logramos el premio”, subraya el técnico Kike García.

Toca seguir haciendo encaje de bolillos para lograr un equipo competitivo cada semana con casi media plantilla lesionada: Noel, Joel y Álvaro llevan tiempo parados por sus lesiones de rodilla y el último en caer fue Hugo Outeda, concruzado y menisco, a los que añadir Adri Araújo al que le tocará pasar por quirófano, en su caso por el hombro. “Los que están sanos lo dan todo, están de 10, no hay nada que se pueda reprochar”, añade el entrenador.

El capitán Édgar Bernárdez logró neutralizar la ventaja visitante con el 1-1 en el tramo final del primer tiempo. En la segunda parte, el Gri encajó el 1-2 a los seis minutos, pero aguantó para la apoteosis en el segundo con el tanto de Óscar Alcantarilla.

El Gri Carballiño, cuarto, alcanza los 40 puntos, con cuatro sobre el sexto. Ahora visita al Redondela, que lucha por la permanencia.

Kike García, entrenador del Gri Carballiño

Galería | El empate del Gri Carballiño y Composala, en imágenes | Martiño Pinal

“Hemos logrado un buen punto ante un gran equipo. Ellos llevaron el peso, nos apretaron mucho y nos tuvieron dominados buena parte del partido, pero sabíamos que si llegábamos vivos al tramo final tendríamos opciones, porque ellos sufren en la defensa del juego de cinco. Y al final, llegó el empate para darnos un punto muy interesante después de haber regalado la semana anterior un partido en el que ganábamos 1-4. ¿El play off? Con todos los problemas de plantilla que tenemos lo que están haciendo los chavales es de 10. Los sanos lo dan todo y los juveniles aportan, por lo que seguir en play off es casi un milagro y lucharemos hasta el final por meternos. También tengo claro que si la plantilla estuviera al completo, pelearíamos la liga”.