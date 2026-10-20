Los guerreros ourensanos de base pelearon con la sonrisa puesta
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La edición número 16 de la Copa Diputación de lucha contó con una participación de más de un centenar de competidores sobre los tapices colocados dentro del polideportivo de Oira
El polideportivo de Oira se convirtió en un tapiz gigante para la celebración de la edición 16 de la Copa Diputación de Ourense de lucha olímpica. La jornada, disputada a lo largo de un par de horas, contó con la participación de más de un centenar de niños y niñas procedentes de las cuatro provincias gallegas. Esta competición, de carácter mixto y por equipos, supuso el pistoletazo de salida a la temporada 2026-2027. Dirigida a las categorías base, la prueba contó con un reglamento adaptado a los participantes más pequeños, con edades comprendidas entre los 4 y los 13 años.
Entre los ocho clubes participantes, el Club Atila tuvo una destacada actuación tras finalizar en tercera posición de la clasificación general. La entidad compitió con 16 niños y niñas, quienes mostraron sus habilidades y técnicas de lucha ante la presencia de familiares y amigos.
Las sensaciones del encuentro autonómico fueron muy buenas tras constatarse el talento y el esfuerzo por el futuro de este deporte.
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