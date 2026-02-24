Humanos y peludos, a toda velocidad en la Copa de España de Mushing

Velocidad sobre el terreno en ese trabajo combinado que une a humanos y animales.

Boborás y el mushing mantienen un idilio que gana fuerza con el paso de los años. Este pasado fin de semana la Copa de España de tierra volvió a hacer parada en tierras ourensanas con éxito de participación y de nivel competitivo.

Galicia estuvo representada peleando codo con codo con otras comunidades con tradición en esta disciplina deportiva, que tiene diferentes modalidades. Y no sacaron malos resultados los “irmandiños”. En bikejoring destacó el triunfo de Ismael Fernández en el grupo DBM y el segundo puesto de Noelia Piñeiro en DBWV40.

En canicross, victoria para Oscar Piñeiro en el cuadro de DCM y de Valeria Batire Guridi en el DCW, mientras que en patín con dos perros hubo triplete autonómico en el grupo de DS2 gracias a Jacobo Corbacho, Roberto Salvado y Eloy Suárez.

Además, Azeb Touriño se impuso entre los DBWJ, Antía Valverde finalizó tercera en DCWJ y ambos fueron primera y segundo en DS1MJ.

Una simbiosis perfecta entre humanos y animales que demostró en Bóboras que tiene mucho recorrido. La cita nacional cumplió con creces.