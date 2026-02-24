Humanos y peludos, a toda velocidad en la Copa de España de Mushing
ÉLITE NACIONAL
La Copa de España de mushing tierra hizo parada en Boborás con sus vistosas modalidades y la emoción por bandera
Boborás y el mushing mantienen un idilio que gana fuerza con el paso de los años. Este pasado fin de semana la Copa de España de tierra volvió a hacer parada en tierras ourensanas con éxito de participación y de nivel competitivo.
Galicia estuvo representada peleando codo con codo con otras comunidades con tradición en esta disciplina deportiva, que tiene diferentes modalidades. Y no sacaron malos resultados los “irmandiños”. En bikejoring destacó el triunfo de Ismael Fernández en el grupo DBM y el segundo puesto de Noelia Piñeiro en DBWV40.
En canicross, victoria para Oscar Piñeiro en el cuadro de DCM y de Valeria Batire Guridi en el DCW, mientras que en patín con dos perros hubo triplete autonómico en el grupo de DS2 gracias a Jacobo Corbacho, Roberto Salvado y Eloy Suárez.
Además, Azeb Touriño se impuso entre los DBWJ, Antía Valverde finalizó tercera en DCWJ y ambos fueron primera y segundo en DS1MJ.
Una simbiosis perfecta entre humanos y animales que demostró en Bóboras que tiene mucho recorrido. La cita nacional cumplió con creces.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ESPECTÁCULO GARANTIZADO
Arte en el agua para destacar en todo un Gallego de natación artística
Lo último
CITA AUTONÓMICA
Éxitos a paladas en Castrelo de Miño