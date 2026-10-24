Galería | El III Memorial José García-Calvo “Willy” recorre Amoeiro y sus paisajes
TERCERA EDICIÓN
Decenas de participantes se reunieron en Amoeiro para recorrer 16 kilómetros por el entorno del río Barbantiño en la tercera Andaina Solidaria Memorial José García-Calvo “Willy”, una cita organizada por +Deporte La Región que mantiene vivo el legado de un profesor de educación física que dejó huella en el deporte ourensano.
Una de las personas que más impacto ha dejado en el fomento del deporte y la vida sana en Ourense es José García-Calvo "Willy". Zamorano de nacimiento pero ourensano de corazón, siempre estuvo ligado al deporte.
Fue el impulsor de la primera andaina de Allariz o de otras tantas actividades en la provincia. Por tercer año consecutivo +Deporte La Región organiza la Andaina Solidaria Memorila José García-Calvo "Willy" para recordar una figura tan importante como la fue la de este profesor de educación física.
Este año fue en Amoeiro donde decenas de participantes se reunieron desde primera hora para recoger la camiseta conmemorativa y recorrer los 16 kilómetros del recorrido de esta andaina que discurrió por el río Barbantiño, con paso por el bosque de ribera, antiguos molinos y levadas, la Fervenza do Cachón y distintos elementos del patrimonio histórico y etnográfico de Os Chaos. Como cada año su familia estuvo presente, su mujer Montse recogió un ramo de flores y agradeció la presencia y el cariño de los asistentes.
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Montse, la mujer de José García-Calvo "Willy" presente en la andaina solidaria.
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Con una sonrisa en el rostro estuvo Montse, mujer de José García-Calvo “Willy” durante el inicio de la andaina.
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Montse, mujer de "Willy" recibe un ramo de flores por parte de la organización.
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Montse, mujer de "Willy", con el ramo y alguno de los participantes en la andaina solidaria.
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Pocos minutos antes de comenzar la andaina solidaria.
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