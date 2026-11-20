Una de las deportistas, durante su ejercicio en la pasada edición de la Copa Diputación.

El taekwondo ourensano pone en acción el intenso final de año de competiciones con la disputa de la Copa Diputación de técnica. Se celebra mañana en el polideportivo municipal de Oira, en jornada matinal, con la presencia de un buen número de deportistas de tres clubes provinciales: Centro Deportivo Couto, Trabazos y Sam Mu Dojang.

Esta cita es clasificatoria para la Copa Xunta de Galicia, que se disputará una semana después en tierras pontevedresas, donde se decidirán los títulos autonómicos.

Este evento, que reunirá a los deportistas más jóvenes de la cantera provincial, es tan solo el punto de partida de cinco intensas semanas en las que el taekwondo ourensano tratará de ser protagonista tanto en el ámbito autonómico como en el nacional.

Después de la ya reseñada Copa Galicia del sábado 28 en Pontevedra, el mes de diciembre se abre con uno de los platos fuertes de la temporada, el Campeonato de España Infantil, que tendrá lugar el día 4 en la localidad alicantina de La Nucía. Además, entre el 4 y el 8 de diciembre, turno para otra gran cita nacional, el Campeonato de España de Clubes, que se disputa en las modalidades de poomsae y de combate. Y para cerrar el año, turno para que el Pavillón dos Remedios acoja un macroevento, el Open de Ourense, que también contará con las modalidades de poomsae y combate.

Grandes citas para grandes competidores, desde las categorías más jóvenes hasta la de veteranos.