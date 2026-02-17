Jacobo Casado, karateca ourensano: “Un Europeo es estar en el siguiente nivel”

Jacobo Casado González, en el polideportivo de Limasol (Chipre) en el que se disputó el Campeonato de Europa cadete, júnior y sub-21.

El kárate provincial viene de codearse con la élite continental. El “culpable” fue Jacobo Casado Fernández, integrante del Kárate Club Maceda y flamante campeón de España cadete en la modalidad de kumite, éxito que le brindó la posibilidad de acudir a una gran cita internacional, un Campeonato de Europa.

Se disputó en la ciudad chipriota de Limasol y el macedano alcanzó la segunda ronda en la categoría de +70 kilos. En su estreno ganó por 3-0 al representante de Croacia y en la segunda cayó ante el competidor de Rumanía por 1-4. “Fue un combate muy apretado. Llegamos a los últimos segundos empatados a uno, aunque él era el que tenía la ventaja. Estaba obligado a sumar y arriesgué, fui a por él, pero recibí una patada de tres puntos y ya no tuve tiempo”, asegura Jacobo Casado.

El joven karateca del Maceda, que después de ese combate se quedó sin opciones de repesca, destacó que “la experiencia fue increíble. Acudir a un Campeonato de Europa es como estar en el siguiente nivel. Por todo. Por nivel de competición, por organización y por la experiencia. Ha sido una pasada y en lo personal, a nivel competitivo estoy muy contento, porque no me quedé tan lejos de mis rivales. No perdí por mucho, dando muy buena imagen ante gente de muchísimo nivel. Fue un Europeo para disfrutar y aprender”.

Este Europeo supone un fin de ciclo para Jacobo Casado. Dice adiós a la categoría cadete y ya le espera un nuevo y difícil reto por delante con la exigente categoría júnior. “Será un mundo por descubrir. Lo primero será el peso, pues me tocará participar en 76 kilos. Necesitaré mucho trabajo de gimnasio, porque debo coger más cuerpo. Será también diferente el ritmo de combate, más duro y exigente. Me obligará a un trabajo extra de adaptación”, añade.

Hablando de trabajo, el macedano seguirá trabajando con su entrendor actual, su padre, “tanto en Maceda como en Ourense. Después, como estoy en el grupo de seguimiento de la Federación Gallega, voy un día a Santiago y a mayores también trabajo uno o dos días al mes con un club de Santiago”.

Sin tiempo a descansar ni para pretemporada, ya tiene sobre la mesa sus próximos retos. “En marzo se pone en marcha la Liga Nacional, con la primera jornada en Ciudad Real. Es una categoría nueva y no voy a presionarme, pero intentaré estar a un buen nivel. Después, el Gallego será en octubre y en noviembre el Campeonato de España. El objetivo será ser campeón en esta nueva categoría, pero sin presión”.

Su referente en el kárate es el campeón mundial egipcio Youssef Badawy, seguirá practicando kata y kumite, cursa cuarto de ESO y espera seguir en la alta competición.