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Todos los premiados del Trofeo Deputación de Ourense-Optimist celebrado en el Club Náutico Castrelo de Miño.
Todos los premiados del Trofeo Deputación de Ourense-Optimist celebrado en el Club Náutico Castrelo de Miño. | Moebius

Los más jóvenes fueron protagonistas en el Parque Náutico de O Ribeiro

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El Parque Náutico de O Ribeiro acogió un clínic y el Trofeo Deputación-Optimist con el que se terminó la Semana Abanca

Los Clínics Internacionales de vela y piragüismo, y la regata Copa Deputación-Optimist de vela pusieron el colofón a la Semana Abanca 2026 en el embalse de Castrelo de Miño. El de vela estuvo dirigido por el arousano Ero Pons (staff técnico del equipo olímpico español) y el de piragüismo por Álvaro Fernández Fiuza (8 victorias en el Descenso del Sella).

Más de medio centenar de jóvenes promesas de vela y piragüismo participaron en la actividad que estuvo organizada por el Club Náutico de Castrelo de Miño.

Además, en aguas ourensanas finalizó el Trofeo Deputación, que tuvo como ganador a Gaspar Zarauza (RCN Sanxenxo), seguido de Tiago Camacho (CM Canido-Vigo) e Iria Sotero (RCN Rodeira). Miguel Fernández (RCN La Coruña) y Edgar Grigg (CM Canido-Vigo) completaron el “top five”.

La Semana Abanca acumula ya 26 ediciones y entre todas ellas han participado cerca de 55.000 deportistas, una cifra que, a buen seguro, seguirá creciendo en los próximos años.

Los más jóvenes fueron protagonistas en el Parque Náutico de O Ribeiro
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