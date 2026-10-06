Los más jóvenes fueron protagonistas en el Parque Náutico de O Ribeiro
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El Parque Náutico de O Ribeiro acogió un clínic y el Trofeo Deputación-Optimist con el que se terminó la Semana Abanca
Los Clínics Internacionales de vela y piragüismo, y la regata Copa Deputación-Optimist de vela pusieron el colofón a la Semana Abanca 2026 en el embalse de Castrelo de Miño. El de vela estuvo dirigido por el arousano Ero Pons (staff técnico del equipo olímpico español) y el de piragüismo por Álvaro Fernández Fiuza (8 victorias en el Descenso del Sella).
Más de medio centenar de jóvenes promesas de vela y piragüismo participaron en la actividad que estuvo organizada por el Club Náutico de Castrelo de Miño.
Además, en aguas ourensanas finalizó el Trofeo Deputación, que tuvo como ganador a Gaspar Zarauza (RCN Sanxenxo), seguido de Tiago Camacho (CM Canido-Vigo) e Iria Sotero (RCN Rodeira). Miguel Fernández (RCN La Coruña) y Edgar Grigg (CM Canido-Vigo) completaron el “top five”.
La Semana Abanca acumula ya 26 ediciones y entre todas ellas han participado cerca de 55.000 deportistas, una cifra que, a buen seguro, seguirá creciendo en los próximos años.
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