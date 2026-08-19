El esquí náutico abre la semana Semana Abanca en Castrelo de Miño

La Semana Abanca, uno de los eventos más extensos y destacados de los deportes náuticos en toda la Península Ibérica, llega a aguas ourensanas. El Open Ibérico-Copa Diputación y el clinic de esquí náutico impartido por Alfonso Rey, campeón de España, abren este fin de semana un calendario que se cerrará en octubre con sendos clinics de vela y piragüismo.

El Centro Cultural Marcos Valcárcel acogió ayer el acto de presentación oficial, que tuvo como anfitrión a César Fernández, vicepresidente de la Diputación, que estuvo acompañado por Diego Enrique Álvarez, asesor de Deportes de la institución provincial. En su edición de 2026 en Ourense, la Semana Abanca tendrá como punto de encuentro el Parque Náutico de Galicia en Castrelo de Miño, que reunirá en el embalse a deportistas de varias disciplinas náuticas que estarán supervisadas desde las respectivas federaciones de esquí náutico, piragüismo y vela, así como técnicos de estos deportes de la máxima calidad y prestigio internacional.

El grupo de deportes espectáculo, caso del esquí náutico, wakesurf y wakeboard, abre el cartel hoy mismo en Castrelo con un clinic dirigido por Alfonso Rey, uno de los más prestigiosos riders del panorama nacional. De la mano de la Federación Gallega y Española, así como de los clubes Dummies de Ourense y el Náutico de Castrelo de Miño, llega además la edición número 27 del Trofeo Diputación de Ourense, con rango de Open Ibérico. La organización de estos eventos en Castrelo tiene una significación especial, ya que sirve de homenaje a la localidad de O Ribeiro, que vivió la puesta en valor de este deporte en Galicia hace 30 años.

La jornada de competición será el sábado (un día antes, los entrenamientos oficiales). El campeonato contará con riders de esquí náutico (de 10:00 a 12:00 horas y las finales de slalom a partir de las 15:00 hasta las 16:30); wakeboard y wakesurf (de 12:00 a 15:00 horas y las finales de 16:30 a 17:45). La clausura será en las instalaciones del Club Náutico de Castrelo al filo de las seis de la tarde.

Este Trofeo Diputación de Ourense-Open Ibérico contará con una destacadísima nómina de deportistas. Destaca la fuerte presencia de riders del Botaski Seseña castellano, así como del Club de Esquí Náutico de Madrid. Sobresalen entre ellos la esquiadora Simoneta Suarez Riesco, seleccionada para el Europeo Sub-17 de Grecia, así como sus hermanas María y Lourdes, actuales campeonas de España. Medirán fuerzas ante los representantes gallegos y lusitanos, caso del Agolada Clube Náutico, Náutico San Telmo de Tui, Club Náutico Arcade y Náutico de Vigo.

No faltará la presencia local del anfitrión Club Dummies Ourense, con Hugo Bugarín a la cabeza, que acaba de llegar de participar en el Mundial de Wakeboard, en el que logró la decimoséptima posición. Tampoco faltará el campeón de España de saltos, Álvaro Montes, santiagués afincado en Pontevedra, que será el gran favorito.

En octubre

En el mismo escenario, pero ya en la primera semana de octubre, turno para la vela y el piragüismo con sendos clinics, con especial atención para los deportistas ourensanos y competición de altos vuelos de optimist de nivel internacional. La participación superará los dos centenares de deportistas.