Julio y Goyo, hermanos y líderes del Real Montealegre Club de Golf

Los hermanos Goyo y Julio Fernández Gallaga, representantes del Real Montealegre Club de Golf, se han proclamado campeones en el Campeonato Gallego de Dobles en categoría absoluta, disputado en las instalaciones del Miño Club de Golf Ártabro. La dupla ourensana firmó la victoria con un golpe de ventaja sobre la pareja formada por Juan José Cagiao Villar y Miguel Fernández-Ayala Vigo, del Real Club de Golf La Coruña, quienes finalizaron en segunda posición.

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Tras una primera jornada disputada bajo la modalidad 'Four Ball', la tabla estuvo liderada por Clemente Lastres de Paz (Golf de La Coruña) y Manuel Carballal Pose (R.A.C. Santiago) con una tarjeta de 59 impactos (5 bajo par). Sin embargo, en el segundo día de competición, bajo el formato 'Greensome', los hermanos Fernández Gallaga remontaron hasta hacerse con el triunfo con un acumulado de 137 golpes (5 bajo par).

El podio absoluto lo completaron Javier Aizpurua López y Marcos Pérez Graiño, también del Real Club de Golf La Coruña, empatados a 142 golpes con Lastres y Carballal, a quienes superaron por mejor resultado en la última jornada. En Segunda Categoría, la victoria fue para José Fantova Rodríguez y José Fantova Sicre, del Club de Golf Campomar, con 153 impactos, mientras que en la clasificación hándicap se impusieron los locales José Carlos Varela y Álvaro Cal, con 127 golpes netos.