El Caribe prepara un nuevo resort de golf frente al mar

Render del nuevo proyecto hotelero e inmobiliario en el Caribe, en Levera (Granada)

El Caribe prepara otro refugio para el turismo de alto gasto. En Levera, al norte de la isla de Granada, un desarrollo de más de 160 hectáreas quiere convertir un enclave de playa y naturaleza en un resort de golf frente al mar: allí avanza un hotel con medio millar de suites, villas, apartamentos, marina, casino y el primer recorrido de 18 hoyos de la isla.

Así pues, inversión, ocio y deporte se darán la mano en un complejo llamado a reorientar el posicionamiento turístico del país y que abrirá sus puertas el año que viene.

Render del nuevo proyecto hotelero e inmobiliario en el Caribe, en Levera (Granada) | HSG International

Su pieza central, un campo diseñado por Robert Trent Jones II con vistas al Caribe, constituye la principal novedad. En una isla que hasta ahora ha apoyado su atractivo turístico en la playa, la navegación y los paisajes de naturaleza, abre ahora una nueva puerta para competir en el mercado internacional del golf vacacional.

Sin embargo, la atracción de viajeros de alto impacto no es la única vocación de este nuevo complejo. Su desarrollo residencial integrado aspira a convertirse en una interesante opción para inversores extranjeros que buscan una propiedad vacacional ligada al golf.

Inversión

El proyecto está impulsado por HSG International, una empresa con sede en Singapur y filiales en Estados Unidos, China y Granada.

Cuenta con una inversión aproximada de 1.750 millones de euros y está aprobado dentro del programa de ciudadanía por inversión de la isla, el esquema utilizado para captar capital extranjero hacia grandes desarrollos turísticos e inmobiliarios.