La Liga Gallega estrena curso en aguas de Castrelo de Miño

Las borrascas que azotaron la comunidad el pasado mes obligó a suspender una doble cita nacional, nada menos que los Campeonatos de España de larga distancia y el de comunidades autónomas, pero este fin de semana se abre el curso de remo con la Liga Gallega. El Parque Náutico de Castrelo de Miño acoge este sábado desde las 10:00 horas la primera jornada de una competición que crece en cantidad y calidad.

El evento que organiza la Federación Gallega y que fue presentado este viernes, reúne a deportistas de todas las categorías, en diferentes distancias según la edad.

La de este sábado es el estreno de una Liga Gallega que se extenderá hasta el último trimestre del año, aunque la mayoría de las pruebas serán antes de verano: la segunda el 28 de marzo, la tercera el 25 de abril, la cuarta el 30 de mayo y la última el 28 de noviembre.