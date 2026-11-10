La Liga Gallega de tiro con arco se detuvo en Taboadela
La Liga Gallega de tiro con arco se detuvo en Taboadela | Xesús Fariñas

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Los mejores equipos de Galicia disputaron en el municipio ourensano de Taboadela la tercera jornada del campeonato autonómico de tiro con arco de sala

Liga Gallega de tiro con arco en su modalidad de sala hizo parada en Taboadela para la disputa de la tercera jornada. Los mejores equipos del circuito autonómico se dieron cita en una prueba organizada por la Federación Gallega de Tiro con Arco y el Club Lumelar.

En lo referido a los resultados de los clubes ourensanos, en recurvo hombre, Miguel Romero (Eiroás) fue noveno; Nelson Guzmán (Eiroás), decimoséptimo; Marcos Pérez (Lumelar), decimonoveno; y José Luis Sousa (Cachamuíña), vigésimo primero.

En recurvo mujer, Silvia Vázquez acabó novena; Sonia Castro, décima; y Beatriz Álvarez, decimosegunda. Las tres son del Eiroás.

En recurvo +50 hombre, Elías Muñoz (Eiroás), acabó cuarto; Claus Seara (Lumelar), quinto; y Antonio Viejo (Eiroás), séptimo. En sub-18, Mateo Prol (Cachamuíña) fue quinto, mientras que Emma García (Águilas Verdes) terminó cuarta y Ameila Fleitas (Eiroás), novena.

En recurvo sub-15, Saúl Fernández (Eiroás), fue el ganador; y en recurvo sub-13, Xurxo Giráldez (Lumelar) acabó tercero. En la modalidad femenina, podio ourensano, Amaia Fleitas (Eiroás), fue primera; Sibila Hernández (Eiroás), segunda; y Martina García (Cachamuíña), tercera. En recurvo sub-11 ganó Eric Alonso (Eiroás) y en sub-9 lo hizo Caliope Hernández (Eiroás).

En compuesto, Sandra Azevedo (Águilas Verdes) fue segunda; Carlos Doval (Lumelar), quinto; Juan José Alejandre (Águilas Verdes), sexto; y Santos Murias (Águilas Verdes), séptimo.

En compuesto sub-15, victoria para Ainhoa Cardero (Águilas Verdes); y en desnudo, quinto puesto para David Moreno (Eiroás).

En tradicional, Roberto González fue cuarto; José Manuel Vaz, sexto; y Gracia Santos, segunda. Todos ellos del Eiroás.

En tradicional +50 hombre, Miguel Sánchez (Eiroás) acabó cuarto; Ricardo Vázquez (Lumelar), sexto; y Ramón Núñez (Cachamuíña), noveno. Finalmente, en longbow, Brais Rodríguez (Eiroás) concluyó décimo.

La liga Gallega de sala regresa el sábado 21 con la celebración en Meis-Boa Vila de la cuarta jornada.

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