La Liga Nacional espera al Ourense Volei Praia

El Club Ourense Volei Praia competirá esta temporada en la Liga Nacional de voley playa, una de las competiciones de mayor nivel estatal que reúne a clubes de toda España y supone un paso más en el crecimiento del proyecto deportivo del club ourensano.

Participará tanto en la liga masculina como en la femenina y en ambas lo hará con un bloque de deportistas muy jóvenes, “formados en nuestra base y que afrontan el desafío de medirse en una categoría absoluta. Esto nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso con el crecimiento de nuestros deportistas”.

Los primeros en saltar a la arena serán los chicos, que el domingo estrenan la competición como locales recibiendo en el Complexo Deportivo de Oira al equipo del Centro Internacional de Voley Playa de Lorca, un rival joven y con mucho potencial. El tercer equipo incluido en este grupo en la primera fase de competición, que se disputa a ida y vuelta, es el CD Élite Voley Almería. En la categoría femenina, el grupo del Club Ourense Volei Praia incluye al Playa de Llanes así como al CD Fuensanta.

Desde el club ourensano reconocen que “la presencia del COVP en esta liga nacional representa un salto cualitativo tanto a nivel competitivo como formativo, permitiendo a nuestros deportistas medirse con rivales de alto nivel en la categoría absoluta (ya lo venían haciendo en sus categorías, y los resultados lo avalan), adquirir experiencia en un entorno exigente y seguir progresando en un calendario regular”.

Asimismo, “refuerza el compromiso del club con un modelo de trabajo a medio y largo plazo, basado en el desarrollo del deporte base, la formación integral de los jugadores y la consolidación de Ourense como un referente del voley playa gallego y nacional”.

Desde el COVP “afrontamos esta competición con ilusión, ambición y responsabilidad, conscientes del reto y del valor de representar a la ciudad y a Galicia en una liga estatal”.

El duelo del domingo ante el CIVP Lorca se pondrá en marcha a las 10:00 horas y finalizará alrededor de las 13:30.