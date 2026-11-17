Los participantes del torneo “Vaia castaña” unidos en una foto familiar en las instalaciones del Club Voley playa Ouresne, organizadora del evento.

Con motivo de la fiesta del magosto, el fin de semana tuvo lugar en Oira el torneo amateur “Vaia castaña”, organizado por el Club Ourense Volei Praia, que sigue siendo una cita imprescindible en el calendario deportivo de la ciudad.

El sábado pudo completarse la primera jornada pese a la ligera lluvia, con un gran éxito la participación, con alrededor de 40 equipos entre categoría femenina y masculina. Destacó la presencia de varios conjuntos procedentes de A Coruña, que no quisieron perderse la cita gastronómica y lúdica. El ambiente en la arena fue inmejorable, combinando la competición amateur con la diversión.

La lluvia

La jornada dominical estaba reservada para las categorías de padres e hijos, con 13 equipos y el torneo mixto, con 25 conjuntos. A pesar de las predicciones del tiempo, la jornada comenzó con total normalidad, pero a media mañana la intensidad de las precipitaciones obligó a suspender y aplazar el torneo.

La acumulación del agua hizo que los dos campos de arena comenzaran a inundarse debido a que el campo de fútbol adyacente evacua hacia la zona de juego.

Más allá de la suspensión, la cita cumplió con creces sus objetivos, que es “la promoción de Ourense, dar visibilidad a nuestras costumbres y disfrutar de la enorme pasión por el vóley playa”. Muestra de ese carácter festivo fue ver a varios jugadores saltar a la arena disfrazados, adelantando el Entroido.