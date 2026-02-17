Manuel García Rosendo y una vivencia mundial

No fue el primero, pero siempre es especial. Manuel García Rosendo volvió a defender los colores de España en todo un Campeonato del Mundo de parabádminton, en ese caso, celebrado en Baréin. El competidor del Athlos tomó parte en el cuadro individual y en el de dobles del grupo SU5, viéndose las caras con la élite de la especialidad y dando la cara en lo que fue otra experiencia de las que se recuerdan, tanto en lo puramente deportivo como en lo vital.

Sobre la pista, el ourensano disputó tres partidos individuales y no pudo celebrar un triunfo. Cayó ante el tailandés Nattaphon Thaweesap (21-5 y 21-8), frente al indio Ruthick Ragupathi (21-11 y 21-9) y contra el canadiense Rishav Sharma (21-8 y 21-11).

Dobles

En el cuadro de dobles, formando pareja con su habitual compañero de fatigas Pablo Serrano, consiguieron un balance un triunfo y dos derrotas. La alegría llegó ante la dupla colombiana Jorge Enrique Moreno y Jean Paul Ortiz, a los que superaron 21-5 y 21-8. Por contra, cayeron ante los tailandeses Somsiri y Thaweesap (21-17 y 21-10) y frente a la pareja india Rathi y Pandey (21-13 y 21-17).

Un balance positivo para el deportista ourensano, un fijo en los torneos internacionales formando parte de la selección española. Ahora, a seguir trabajando para afrontar lo que el calendario ponga por delante.