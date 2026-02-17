Directo | Xinzo de Limia sale a la calle en su Gran Desfile de Entroido
STREAMING
Puedes ver el Gran Desfile de Entroido de Xinzo de Limia en nuestro streaming
Xinzo de Limia vive este martes uno de los días más grandes de su Entroido. La jornada arrancó ya a las 12:00 horas con charangas y actuaciones musicales por las distintas calles de la villa. Pero, sin duda, el acto central del día es el Gran Desfile de Entroido, en donde la música, las Pantallas y las comparsas volverán a ser los grandes protagonistas.
Desde las 17:00 horas, decenas de comparsas desfilarán en una jornada festiva en la que se repartieron hasta 3.000 euros para los mejores disfraces.
