Directo | Xinzo de Limia sale a la calle en su Gran Desfile de Entroido

Xinzo de Limia vive este martes uno de los días más grandes de su Entroido. La jornada arrancó ya a las 12:00 horas con charangas y actuaciones musicales por las distintas calles de la villa. Pero, sin duda, el acto central del día es el Gran Desfile de Entroido, en donde la música, las Pantallas y las comparsas volverán a ser los grandes protagonistas.

Desde las 17:00 horas, decenas de comparsas desfilarán en una jornada festiva en la que se repartieron hasta 3.000 euros para los mejores disfraces.