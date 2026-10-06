Marea de atletas por una buena causa en la Carrera de la Guardia Civil
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Más de un millar de personas dieron brillo a la III Carrera Solidaria de la Guardia Civil en Ourense a beneficio de Aspanas. Un evento que fue todo un éxito y recorrió las calles de la ciudad
Cantidad y calidad por una buena causa. Más de 1.200 corredores dieron brillo y esplendor a la III Carrera Solidaria de la Guardia Civil en Ourense. Un recorrido de 6,35 kilómetros y una recaudación destinada a Aspanas, la asociación de familiares de personas con discapacidad intelectual. Una fiesta deportiva y social que cumplió con creces en un ambiente familiar, con mayores y pequeños disfrutando y haciendo disfrutar.
Y, aunque no fue lo más importante, también hay que hablar del aspecto deportivo. En categoría absoluta, el triunfo fue para el guardia civil Marcos Oro (Atletismo Arenteiro), que marcó un tiempo de 19:43. La segunda plaza fue para Daniel Rodríguez (ADC A Boutureira) y su 20:03, con Alejandro Montero (SD Compostela) tercero con 20:30. En el cuadro femenino, victoria para Miriam Sarmiento (Corredores do Miño), que paró el crono en 24:35. Purificación Anegas (Independiente) y Marta Solla (Corredores do Miño), con 25:03 y 25:27 completaron el podio.
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