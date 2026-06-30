Tres jóvenes patinadoras, durante la exhibición en la pista del Pavillón Universitario.
Tres jóvenes patinadoras, durante la exhibición en la pista del Pavillón Universitario. | Lucía Otero

El Meigas Rodas cerró el curso entre Ourense y Portugal

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El club ourensano aprovechó el fin de semana para terminar la campaña con una ruta entre Monçao y Valença y una exhibición en el Pavillón Universitario con un centenar de patinadoras

Después de diez duros meses de competición, la temporada para el Club Meigas Rodas tocó a su fin con una doble actividad. El sábado se llevó a cabo una ruta en la ecopista de Monçao a Valença, donde participaron 50 patinadores. Los más valientes continuaron hasta Vila Nova de Cerveira, haciendo un total de 38 kilómetros al lado del río.

Desde el equipo ourensano consideran que “es una manera de disfrutar de los patines y de la naturaleza, y que intentan repetir cada año, ya que siempre es un éxito de participación”.

Mientras, el domingo, como es habitual en los últimos años, se llevó a cabo en el Pavillón Universitario una exhibición con más de un centenar de niños y niñas, de las extraescolares del CEIP Aneja prácticas, y de la escuela de patinaje DWL Club, además del equipo de competición. Este último deleitó al público con una muestra de “freestyle”, entre ellas diferentes “Classic” y “Classic Pairs”, donde varios miembros del club, Antía, Ariana, Lea y Carla, hicieron el deleite del público, demostrando su habilidad entre los conos al son de la música. Además, también hubo una exhibición de derrapes en la pista.

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