El Ourense Patina fue sobre ruedas

Las patinadoras se lo pasaron en grande durante el Ourense Patina que organizó el Club Roller en la cancha central de Os Remedios.

Unas 250 patinadoras, de entre 3 y 20 años, participaron en la decimotercera edición del evento organizado por el Roller Ourense

El Club Roller Ourense de patinaje organizó la decimotercera edición del Ourense Patina, un evento desarrollado en la cancha central de Os Remedios y en el que participaron 250 patinadoras de entre 3 y 20 años para mostrar su trabajo del curso delante de más de un millar de familiares y amigos.

Se trató de una actividad no competitivo para promover el deporte base amenizado con el DJ y “speaker” Marco Areas y con sorteos y regalos para todos los participantes gracias a la colaboración de los comercios locales de la provincia.

El evento es ya una cita fija en el calendario deportivo de Ourense, y que año tras año sigue subiendo el nivel de organización y de participación. Los premios, según valías de cada grupo, fueron repartidos a todas las participantes por Jorge Pumar, representante de la Diputación.

Varias competiciones

El Roller Ourense, que durante esta temporada está consiguiendo numerosos podios gallegos y nacionales en la modalidad competitiva de “freestyle”, participará en varias competiciones de patinaje en línea durante las próximas semanas.

Además, durante el presente mes y julio, se llevarán a cabo los campamentos de verano de patinaje, antes del descanso de agosto.