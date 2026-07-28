El mejor curso deportivo empieza en Manzaneda con los Stages La Región

Integrantes del Club Athlos, durante una sesión de trabajo en el gimnasio de Manzaneda, en 2018, la última edición de los Stage Pretemporada La Región.

La clave del éxito, tanto en el deporte como en cualquier otro ámbito de la vida, comienza con una buena preparación. Los cerca de 200 deportistas de los 11 equipos y clubes invitados por La Región a estos Stage Manzaneda 2026 tendrán la mejor posible, todo ello gracias a unas instalaciones de lujo y a un entorno privilegiado. Tres días de trabajo de pretemporada como profesionales para que el curso empiece de la mejor forma posible después de un stage de pretemporada que sin duda será de diez.

Víctor Picos, director de la Estación de Manzaneda, tiene claro que el entrenamiento deportivo en sus instalaciones son sinónimo de éxito. “Nos encontramos a una altitud de 1.500 metros y ya se sabe que un entrenamiento en altura implica un mayor rendimiento en la competición. Tenemos campo de fútbol, dos pistas de tenis, siete de pickleball y muchas más instalaciones. Pero además, muy buena restauración, sin dejar de lado que al ser una estación de montaña no podemos obviar las rutas en bicicleta, senderismo o marcha nórdica”, subraya.

Hace tiempo que el deporte provincial, autonómico y nacional se ha rendido a las instalaciones y al entorno de Manzaneda, por ello “he visto pasar por aquí a cantidad de deportistas, de niños y niñas, de equipos. Ha pasado La Vuelta a España, tanto masculina como femenina, trails de montaña, campeonatos nacionales de descenso en bici de montaña, la Transgalaica, Campeonatos Gallegos de pickleball…”, relata el director, cuyas instalaciones acogieron recientemente concentraciones de equipos ciclistas gallegos como Cortizo o Picusa Academy.

La temperatura es otro de los puntos fuertes de Manzaneda para un esfuerzo físico adecuado y aprovechado en la época estival. “En la última ola de calor no sobrepasamos los 32 grados, una temperatura muy inferior al de esas mismas fechas en muchos puntos de la provincia y, por la noche, apenas superamos los 10 o 12 grados, por lo que el descanso, pensando en la recuperación, es mucho más sencillo”, añade Víctor Picos.

El director de Manzaneda reconoce que el gran objetivo de su trabajo en la estación es alcanzar el "Manzaneda 365, que funcione todo el año, darle una nueva vida. El año pasado conseguimos abrir en invierno un 23 de diciembre, llevábamos quince años sin poder hacerlo. Sabemos que estamos en una estación de esquí, pero no podemos olvidar el verano. Es mucha la cantidad, siete mil ochocientos niños”, recalca Picos, que describe estos seis años como director de la estación como “ilusionantes, con mucha dedicación y con mucha responsabilidad”.

La recuperación ahora de los Stage Pretemporada La Región suponen otra actividad para Manzaneda, que trabaja para convertirse en centro de referencia para la práctica deportiva también en los meses de verano.

Los elegidos Fútbol: Ourense CF, Pabellón Ourense CF, CD Barco y Monterrei CF Baloncesto: COB Femenino Fútbol sala: Ourense Ontime Escalada: Club Asesou Ciclismo: Club Ciclista Maceda, Gimnasia: Club Marusia Natación: Club Escualos Piragüismo: Club Piragüismo Ourense

A cuerpo de rey

Los deportistas de los equipos y clubes seleccionados para estos Stage Pretemporada La Región disfrutarán de una estancia de tres días en Manzaneda, a elegir según disponibilidad, entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre. Tres días a cuerpo de rey y reina con acceso al uso de las instalaciones deportivas en régimen de alojamiento y manutención.

Después de haber nacido en la temporada 2014-2015 y estar vigentes hasta 2018, los Stage Pretemporada La Región en Manzaneda regresan ocho temporadas después al calendario del deporte provincial con toda su fuerza para ayudar a que los equipos ourensanos arranquen el curso de la mejor forma posible.