El polideportivo de A Malata, en Ferrol, fue el punto de partida de la Liga Gallega Infantil de kárate. Lo hace dos semanas después de que la competición nacional se pasara por el Pazo Paco Paz.

La representación ourensana volvió a rendir a un gran nivel, destacando el Kárate Club Maceda, tercer clasificado en el nivel top, mientras que el Mizukami Ribadavia finalizó séptimo. En cuanto al resto de participación provincial, dentro del máximo nivel de competición, undécima plaza para el Kárate Club Xinzo y puesto 18 para el River Stone de O Barco.

El Maceda conquistó 26 medallas, 13 en categoría avanzada (4 oros, 3 platas y 6 bronces) y otras 13 en iniciación (1 oro, 5 platas y 7 bronces). Entre los resultados más destacados sobresalieron los oros de Mauro Casas en kumite juvenil -40 kilos, Lucía Vázquez González en kumite infantil femenino +42 kilos y Jacobo Casado Fernández, que consiguió un doblete de oro al imponerse tanto en kata júnior masculino como en kumite júnior -76 kilos. En la categoría de iniciación destacó también Martín Cidre, que logró la medalla de oro en kata cadete.

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El Mizukami también estuvo en la clasificación por equipos en el top 10 en nivel avanzado, con tres oros y un bronce, podios a los que añadir una plata en iniciación. Oros para Simón Rodríguez Armada en kata cadete, Fabio Alén Bejarano en kumite juvenil -60 kilogramos y Alba Rojo Neira en kumite júnior femenino +65 kilos. Además, bronce de Gaia Barroso Villar en kumite juvenil femenino +47 kilos avanzado y en iniciación, plata de Leire Casas Martins en kumite juvenil femenino -47 kilos.

El Kárate Club Xinzo de Limia llevó a lo alto del podio a Mauro Suárez Anta en kata alevín avanzado, Lucía Vázquez Veloso en kata benjamín femenino iniciación y Lucas Suárez Anta en kumite infantil -32 kilogramos avanzado.

El River Stone alcanzó 10 podios (1 oro, 3 platas y 6 bronces). Oro para Rosi Castaño Rodríguez en cadete femenino iniciación y platas de Telmo Casas Acuña en kata infantil iniciación, Raúl Pérez Panizo en juvenil avanzado y Aina Moral Castro en kumite júnior femenino -48 kilos avanzado.