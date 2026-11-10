El Pazo se convirtió en un gran tatami para una parada de la Liga Nacional de Kárate

Ourense acogió la octava jornada de la Liga Nacional Infantil, en la que el Club Kárate Xinzo logró una medalla de bronce

Lo más destacado de la cantera nacional del kárate se reunió en Ourense durante dos días. El Pazo fue sede de la octava jornada de la Liga Nacional Infantil, una competición que reunió a 1.100 deportistas de 133 clubes. A estos números hay que añadir 250 entrenadores, 50 árbitros y un equipo organizativo de 40 personas.

No faltó la representación local, con deportistas del Kárate Club Maceda, el Club Mizukami de Ribadavia, el River Stone de O Barco y el Club Kárate Xinzo, que disfrutó del podio con Mauro Suárez Anta, que conquistó el bronce en kata alevín masculino, categoría en la que el otro bronce se lo llevó Joaquín Garrido, del KazokuSport valenciano, la plata fue para Alain Fernández, del Kärate Berriozar navarro y el título de Mario García, del Kyodai Karate Galán de San Fernando de Henares.

El Mizukami Ribadavia compitió en esta Liga Nacional Infantil con Simón Rodríguez Armada, noveno en kata juvenil masculino.

El kárate valdeorrés también tuvo presencia en el Pazo. Fue con Raúl Pérez Panizo. Superó la primera vuelta, pero no pudo con el rival de la segunda. Más allá de la clasificación, esta cita significó una gran experiencia de cara a la Liga Gallega que tendrá lugar el día 15 en Ferrol.

Presencia del Maceda

La representación ourensana más numerosa fue la del Kárate Club Maceda. Sobresalió Daniela Casado Fernández, que consiguió una magnífica quinta posición en kata. La deportista macedana realizó una gran competición, encadenando tres victorias y alcanzando la final de su pool. Allí no pudo conseguir el pase a semifinales. Entró a la repesca, ganando su primer encuentro y perdiendo después el bronce.

También destacó Lucía Vázquez González, que logró la quinta posición en kumite, después de ganar su primer encuentro y quedarse posteriormente sin opciones de acceder a la final ni repesca.

En la modalidad de kumite, Daniela Casado Fernández consiguió una victoria en su primer combate, cayendo en el segundo por senshu, mientras que Lucía Fernández García y Marta Campos Gómez no pudieron superar su primer enfrentamiento, aunque ambas dejaron buenas sensaciones y demostraron su progresión.

En la jornada del sábado, reservada para la competición masculina, también hubo actuaciones relevantes. En kata, Alejandro Ribao Rodríguez consiguió dos contundentes victorias por 5-0 y 5-0, cayendo posteriormente ante el competidor que lograría el bronce. Iker Souto Cid finalizó undécimo en infantil masculino. Por su parte, Aimar Rodríguez Salgado, Pablo Casado Fernández y Mauro Casas Vázquez no consiguieron superar la primera ronda.

En kumite, Thiago Teijeiro García consiguió una meritoria séptima plaza en alevín +34 kilos. También destacaron las actuaciones de Mauro Casas Vázquez, que logró dos victorias por 3-0 y 5-1 antes de caer en el combate de acceso a la final de su pool por 5-0, así como Aimar Rodríguez Salgado, que consiguió una victoria por kiken. Pablo Casado Fernández sumó una victoria por 3-1, mientras que Iker Souto Cid y Xavier Cid González completaron su participación con buenos combates.

Ahora toca esperar por el ranking nacional para saber si alguno de los competidores se clasifica para la final de la Liga Nacional, en diciembre en Guadalajara.

Entrenamiento

El fin de semana se completó con un entrenamiento de la Federación Española. La jornada de trabajo estuvo dirigida por Ruth Lorenzo Couso, responsable del Departamento Nacional de Karate Infantil y Rubén de Dios al frente de la preparación física. Una oportunidad para seguir aprendiendo, perfeccionando aspectos técnicos y físicos y compartiendo experiencias que contribuyen al crecimiento de los jóvenes karatecas.