Nivel top en el Mundo Virtus de Expourense

Comenzó en Expourense el Campeonato del Mundo Virtus de atletismo, competición reservada para atletas con discapacidad intelectual. Más de un centenar de deportistas de 11 países luchan hasta el domingo por los podios en una competición que pretenden dominar Portugal, Francia y la anfitriona España.

Este viernes fue el turno para la jornada del estreno, evento que se abrió con unos granes resultados. La pista ourensana, con fama de ser rápida, ya saboreó un récord del mundo. Fue el protagonizado por el francés Gaël Geffroy en los 3.000 metros II1, prueba en la que firmó un registro de 8:25.35, seguido muy de cerca por el ucranio Pavlo Voluikevyck, plata con 8:25:86, mientras que el bronce correspondió al turco Nekmet Emin Egilmez con 8:28.44. El mejor español fue Ibai Magdaleno, sexto con 9:05.10.

En otras pruebas que ya tienen medallistas, el italiano Salvatore Gabrielle Bianca conquistó el título en los 60 metros vallas masculinos II1 con 8,77; la portuguesa Ana Filipe logró el oro en esa misma prueba, pero en categoría femenina con un tiempo de 9,89; en los 3.000 metros femeninos hubo doblete polaco con el triunfo de Aneta Bielecka con 11:11.41 y la plata para Anna Bodziony con 11:12.10; y en el pentathlon, título mundial en categoría masculina para el portugués Lenine Cunha y en mujeres oro para la turca Fatma Damla Altin.

La competición vive este sábado su segunda jornada, de nuevo ininterrumpida, a partir de las 10:00 horas con la longitud como arranque.