Nueva cita con Os Furóns de Arnoia en el comienzo de la segunda edición de la BTT Resistencia Ourense

Los primeros clasificados de las diferentes categorías de la BTT Resistencia-Diputación que se disputó en Arnoia.

Una vez más, Arnoia ha vuelto ser sinónimo de deporte tras albergar la primera prueba de la II BTT Resistencia-Diputación, que está organizada por el Club Ciclista Resistencia Ourense en colaboración con la Asociación Deportiva Ovala2 (A Merca), el Club Ciclista Terras de Celanova (Ramirás), el BTT Nocelo (Xinzo de Limia) y Os Furóns de Arnoia.

Los paisajes arnoieses hicieron las delicias de unos participantes que tuvieron que combatir el calor para completar las tres horas de prueba, cita que tuvo como ganador individual a Yago Fernández (Xesteiras) al parar el cronómetro en 02:49:19. Estuvo acompañado en el podio por Francisco Vilas e Ignacio Casal.

En categoría femenina se impuso Mar Delgado (Xesteiras), siendo segunda Sofía da Silva y tercera, Marta Rodríguez. En máster 50 ganaron Manuel Prol y Bea Iglesias; en ebike lo hicieron Fernando Nieto y Cris Fernández. Y en la categoría de parejas tuvo como vencedores a Sergio Lusquiños y Eduardo González (masculino); y Álvaro Cardero y Emma Lorenzo (mixto).

Las próximas pruebas serán en Gomesende (3 de mayo), A Merca (24 de mayo), Ramirás (7 de junio) y Xinzo de Limia (21 de junio).