La arena de Oira, punto de encuentro de otra actividad Más Deporte La Región

Integrantes del Club Ourense Volei Praia, en la foto grupal durante la sesión de trabajo del pasado viernes que se convirtió en una actividad +Deporte La Región.

La actividad +Deporte La Región con el Club Ourense Volei Praia reunió a más de 80 canteranos en una jornada de trabajo

El vóley playa está de moda en la ciudad y buena parte de culpa la tiene el Club Ourense Volei Praia. La entidad ourensana, que se ha convertido en una de los grandes referentes de este deporte a nivel autonómico, ha dado esta temporada el salto definitivo al vóley playa estatal, no solo a nivel individual, también como club al estar presente con sus dos equipos sénior en las Ligas Nacionales.

El suplemento +Deporte La Región, que es consciente de todo ello, puesto que semana tras semana cuenta los logros del club ourensano, quiso compartir una jornada de trabajo organizando una actividad conjunta que reunió a 80 de sus canteranos.

El Club que preside Elena Sardiña, bajo la dirección técnica de Alexandre Prada, no ha parado de crecer en las últimas temporadas tanto en el plano cuantitativo, ya que en la actualidad cuenta con más de dos centenares de deportistas, como en el plano cualitativo, con una destacada presencia autonómica y nacional y una clara proyección internacional.

Los circuitos autonómicos desde la categoría alevín hasta la sénior son patrimonio de un Club Ourense Volei Praia que cuenta cada vez con más presencia nacional, tanto a nivel individual como por equipo. La punta de lanza en este momento es Víctor López de Miguel, canterano que forma parte de la Concentración Permanente de la Federación Española en la categoría sub-20. Acaba de debutar en el Circuito Mundial Sub-19, logrando una novena posición junto a Gaizka Guerrero.