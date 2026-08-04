El Ontime, de vuelta en cancha

El Ontime dio carpetazo a su período vacacional. El conjunto ourensano inició el trabajo de pretemporada con las vistas puestas en un curso 2026-2027 en la Primera División femenina de fútbol sala en la que quiere ser ambicioso en el estreno de Manu Cossío en el banquillo. La brillante segunda vuelta del último curso debe marcar el camino para un club que apostó por la continuidad en la plantilla, con solo una baja y un fichaje.

Así, dejó la disciplina ourensana Riscos, que tomó dirección al Futsi, campeón de liga. La que llegó fue la brasileña Cata, procedente de un Futsal Alcantarilla en el que el club ourensano está acostumbrado a pescar estas últimas campañas. La otra cara nueva es el ya citado Manu Cossío, que suple al licenciado Carlos Navarro. Es un experimentado en los banquillos de la categoría, aunque ahora procede del Estrela Futsal, con el que logró el ascenso a Primera.

Hasta 11 renovaciones: Chiky, Marta, Carla Ayensa, Alice, Ana Romero, Judith, Ana Rivera, Uxía Rodríguez, Raquelilla, Anita y Melli. Confianza plena en un grupo que rayó la perfección en la segunda mitad de la temporada.

Además, comenzaron el trabajo de pretemporada Irene y Lola, las jóvenes llegadas desde el Burela, así como la canterana Nuria y Paula, la otra incorporación, esta desde O Carballiño. Carlita, otra canterana, aunque ayer no comenzó el trabajo, también estará con el primer equipo. Después, será el cuerpo técnico el que decida si continúan en la dinámica arriba o estén con el filial.

Le daré mis matices al equipo, pero no hay que darle la vuelta al calcetín, hizo muchas cosas muy bien

Manu Cossío encontró al grupo “muy bien, han llegado todas perfectas y muy contentas. A ver si dentro de medio mes, cuando la carga se vaya acumulando, piensan lo mismo”, sonríe el técnico. “Hoy no es como hace muchos años, cuando la gente llegaba fuera de forma. Afortunadamente, ahora esto está mucho más profesionalizado y las pautas de trabajo previo que se dan se cumplen”.

Doble sesión para comenzar, igual hoja de ruta que otros dos días de esta primera semana. “Necesitamos acumular carga”, por eso por las mañanas, por la fresca, realizan la sesión física y por la tarde la técnico-táctica. Las pretemporadas son así. Además, este año con más motivo, porque hay técnico nuevo y las jugadoras necesitan recibir mucha información”, añade Cossío.

El entrenador reconoce que su equipo debe trabajar para afrontar “una temporada ambiciosa, este es el punto de partida”. Después, saben lo competitiva que será la temporada y habrá que ver dónde les pone la clasificación, pero está claro que el equipo debe evolucionar. Hay una muy buena plantilla, prácticamente la misma del año pasado, y entonces ya hizo una gran segunda vuelta, con números de play off. “Debemos ir dando pasitos, ir mejorando, ese es el objetivo inicial”.

Avisa Manu Cossío que no llega para revolucionar nada: “La plantilla solo ha tenido un cambio, por lo que teniendo en cuenta el gran papel del año pasado no tiene sentido darle la vuelta al calcetín. El equipo hacía muchas cosas bien, no hay que cambiar todo. Obviamente, le daré mis matices, pero eso se hace poco a poco”.

Ponerse las pilas

El técnico del equipo ourensano reconoce que “no hay tiempo que perder”. El primer partido de liga, el sábado 5 de septiembre, parece que queda muy lejos, pero cuando te das cuenta ya estás en la semana del debut. “Hay que ponerse las pilas, el tiempo es muy necesario, máxime con cambio de técnico”.