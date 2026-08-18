El Ourense Volei Praia se abona al podio nacional

Suma y sigue para el Club Ourense Volei Praia en un verano histórico. El club con sede en el Complejo Deportivo de Oira viene de lograr una medalla nacional más. Este fin de semana pasado, en Lorca (Murcia), conquistó la plata en el Campeonato de España de Clubes en la categoría infantil masculino. En féminas, el COVP firmó la decimoséptima posición, en un cuadro con 32 equipos participantes, después de que las subcampeonas de España le cortaran el paso.

El gran éxito llegó en el cuadro masculino. El equipo formado por Manuel y Mateo González Liceras, Breogán Prada y Mikel Hernández, con Álex Prada como entrenador, se proclamó subcampeón de España infantil de clubes.

El formato de la competición de clubes exige la participación de dos parejas por equipo. Manuel y Mateo González Liceras llegaban a la cita una semana después de brillar, con la elástica gallega, en el Nacional de Selecciones Autonómicas, conquistando el título.

El Ourense Volei Praia fue avanzando hasta alcanzar la final nacional, en la que esperaba el CVP Castelldefels. La dupla ourensana solo cedió en el tie-break ante un Castelldefels que se quedó con el título. El oro se escapó en el último momento, pero el resultado deja al Ourense Volei Praia como subcampeón de España, con Manuel y Mateo cerrando dos semanas extraordinarias en las que regresan de Lorca como campeones de España con Galicia y subcampeones de España con su club. Una plata conseguida junto a Breogán Prada y Mikel Hernández y bajo la dirección de Álex Prada.

Más que cuatro jugadores

Manuel, Mateo, Breogán y Mikel forman parte de un grupo infantil más amplio que entrena diariamente en Ourense. Lo mismo sucede en las restantes categorías del club. Por eso, desde el Ourense Vólei Praia entienden "esta nueva plata como un resultado de club. Una medalla que pertenece a quienes la defendieron en Lorca, pero que representa también el trabajo diario de una cantera que lleva varias temporadas creciendo junta".

Un nombre recurrente en estos éxitos del COVP está fuera de la pista. Se trata del técnico Álex Prada, que ha sido también el responsable de las parejas masculinas gallegas en los diferentes Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas.

Reconocimiento al trabajo

La presidenta del Ourense Volei Praia, Elena Sardiña, junto al entrenador Álex Prada, piezas clave en la gestión, desarrollo y crecimiento del proyecto del COVP, puso el acento en la dimensión colectiva de estos resultados y en un proyecto que lleva años apostando por el desarrollo del vóley playa desde la base.

"Queríamos el oro y estuvimos muy cerca, pero esta plata es también un reconocimiento al enorme trabajo que está haciendo Álex, al de todo el club y al crecimiento del vóley playa gallego y, especialmente, del ourensano. Llevamos tiempo apostando por este camino y vemos cómo el trabajo de base que hacemos cada día se está trasladando a resultados, no solo a nivel autonómico, también frente a los mejores clubes y jugadores de España".

La temporada nacional todavía guarda un último capítulo para el Ourense Volei Praia. Esta semana llega el Campeonato de España Sub-21 de Clubes, última gran competición del verano para el club ourensano, que vuelve a competir con aspiraciones máximas. Aarón Vidal y Víctor López regresan juntos a la arena después de haberse proclamado este mismo verano el oro con Galicia en otro campeonato perfecto en el que no cedieron un set. Será la oportunidad para que el COVP ponga el broche final a un gran curso.