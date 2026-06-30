Paladas de calidad en el Campeonato Gallego de Remo de Castrelo de Miño

Una de las participantes, durante la competición en Castrelo.

El embalse ourensano de Castrelo de Miño fue testigo de un Campeonato Gallego alevín, infantil y veterano de remo con dos bronces para el equipo local

El embalse de Castrelo de Miño acogió el Campeonato Gallego de categoría alevín, infantil y veteranos de remo, donde se dieron cita más de un centenar de remeros llegados desde diferentes puntos de la comunidad autónoma.

El equipo anfitrión del Club Náutico Castrelo de Miño presentó tres embarcaciones y dos de ellas consiguieron subirse al podio. La primera medalla fue para el 2x infantil femenino formado por Teresa Carreño y Vera Paz, que realizaron una buena regata mostrando su potencial en su primer año de infantiles.

El otro bronce fue para el 4x veterano de Jesús Santos, Sergio Steinbruggen, Franco Baiocchi y Martín Álvarez. Además, Sergio Steinbruggen y Martín Álvarez finalizaban en una meritoria sexta posición en la prueba del 2x veterano.

A nivel de clubes, el mejor de la prueba autonómica fue el Club Remo do Miño. Todo ello en una jornada en la que las condiciones fueron excelentes para el desarrollo de la competición.