Talento remo en mano en Castrelo

Los remeros y remeras aplicándose con esmero sobre el agua, mientras los técnicos y el público observa las evoluciones desde el pantalán.

Con unas condiciones sobresalientes para su celebración, la I Regata Xunta de Galicia de remo olímpico llegó a Castrelo de Miño para ofrecer una jornada de nivel y participación en las diferentes franjas de edad entraron en liza. No faltó el club anfitrión, el Club Náutico Castrelo de Miño, que además se colgó una medalla. Fue en el 4x absoluto masculino gracias a la plata que se colgó el equipo formado por Richard Piños, Camilo Martínez, Ricardo Alba y Martín Vázquez, que marcaron un tiempo de 07:37,76.

Además, las infantiles Teresa Carreño y Vera Paz fueron séptima y octava en la final y Claudia Alba fue séptima entre las cadetes. En el 2x veteranos, la dupla formada por Jesús Santos y Martín Álvarez finalizó en cuarta posición, la pareja juvenil Richard Piños y Martín Vázquez acabó también cuarta y el Ricardo Alba fue noveno en el cuadro individual femenino.

Un balance más que positivo para la entidad ourensana y una nueva muestra de que la Ría del Ribeiro es un escenario ideal para este tipo de competiciones.