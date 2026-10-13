Los participantes del Trail Ribeira Sacra disfrutaron con las zapatillas puestas

Ya con unos cuantos kilómetros en las piernas, los atletas apretaron el paso en un entorno natural ideal para la práctica de esta modalidad deportiva.

Una fiesta de principio a fin. Así fue la décima edición del Trail Ribeira Sacra (TRS). Una cita consolidada y apreciada, que congregó a más de medio millar de atletas en la prueba absoluta, sobre 48 kilómetros duros, exigentes, pero también de una gran belleza natural con Luíntra como centro de operaciones y los Cañones del Sil como joya de la corona.

En el apartado deportivo, dentro del cuadro masculino, la victoria fue para Jesús Gil, que cruzó la línea de meta más de cinco horas después de haber tomado la salida con su 05:09:22. La segunda posición la obtuvo Alejandro Mayor, que detuvo el crono en 05:25:30, mientras que Gabriel Zarrete completó el podio de honor gracias a una marca de 05:27:36. En cuanto a la clasificación femenina, Carolina Niño impuso su ley de forma inapelable, llevándose la victoria con un tiempo de 06:29:24. La segunda posición fue para Lucía Peón, que cruzó la meta en 06:54:07, mientras que Cristina Seller se subió al tercer peldaño del podio gracias a su 06:58:23.

Ellos y ellas fueron los grandes protagonistas, pero no los únicos. Como la prueba mira para el futuro, también se celebró el TRS Rapaces para jóvenes de 10 a 17 años, sobre 1,3 kilómetros, y el TRS Cativos, para niños y niñas de 0 a 9 años. Sembrando lo que viene por delante.

Una jornada deportiva y festiva dominical para recordar con una sonrisa. Pero siendo conscientes de que el próximo año el Trail Ribeira Sacra volverá con ganas de ser, incluso, mejor.